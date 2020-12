Découvrez les packs en éditions limitées Nintendo Switch dédiés à Animal Crossing : New Horizons

Des offres proposant des consoles de la gamme Nintendo Switch ainsi que le jeu phénomène

2 Décembre 2020 – Il n’y pas que dans Animal Crossing que l’on célèbre les saisons, à l’occasion des Fêtes de fin d’année, Nintendo propose pour une durée limitée trois packs alliant une console et un jeu pour les joueurs ne possédant pas de Nintendo Switch ou souhaitant jouer avec leur proches à Animal Crossing : New Horizons.

Vous avez peut-être déjà entendu parler ces derniers mois d’Animal Crossing : New Horizons disponible sur Nintendo Switch ? Cette simulation de vie vous invite à emménager sur une île déserte que vous pouvez aménager comme bon vous semble. Explorez l’île, récupérez des matériaux et construisez et personnalisez votre propre havre de paix.

Les packs Nintendo Switch Lite Corail ou Turquoise + code de téléchargement Animal Crossing : New Horizons + 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online. Avec ces packs déjà disponibles offrez(-vous) Animal Crossing : New Horizons pour les fêtes ! Ils contiennent une Nintendo Switch Lite (Corail ou Turquoise), un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons ainsi qu’un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne de la Nintendo Switch. Emménagez sur votre île déserte, aménagez-la comme bon vous semble et surtout, invitez vos amis à vous rendre visite grâce au service Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Edition Limitée Animal Crossing : New Horizons : cette édition limitée s’inspire du jeu, avec ses manettes Joy-Con bleu pastel et vert pastel d’un côté, blancs de l’autre, ses dragonnes assorties et une station d’accueil blanche flanquée de l’image de Tom Nook, Méli et Mélo. Ce pack contient aussi un code de téléchargement pour Animal Crossing : New Horizons et sera disponible dès le 4 Décembre.

Envie d’en savoir plus sur le jeu, Nintendo France a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube Qu’est-ce qu’Animal Crossing: New Horizons ? (Nintendo Switch) afin de vous permettre de comprendre facilement le principe de ce titre enchanteur en à peine 4 minutes !