Quiplash 2 InterLASHional est désormais disponible sur Nintendo Switch

Les joueurs peuvent mettre leur sens de l’humour à l’épreuve avec ce party game, désormais disponible sur consoles

Chicago (Illinois), le 3 décembre 2020 – Jackbox Games a le plaisir d’annoncer que Quiplash 2 InterLASHional est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est également compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le titre est entièrement localisé en français, allemand, italien et espagnol. Les prix varient de 8,50 € à 10,99 € selon la plateforme.

Dans ce party game, les joueurs formulent leur plus hilarante réponse à une question aléatoire. Les réponses sont ensuite confrontées dans un duel tandis que les autres joueurs (et les spectateurs) votent pour leur favorite. Jusqu’à huit joueurs peuvent rejoindre une partie à l’aide d’un smartphone en se rendant sur l’adresse Jackbox.tv. Davantage de personnes – jusqu’à 10 000 ! – peuvent également participer en tant que spectateurs et sont ainsi amenées à voter pour les meilleures réponses, afin de déterminer le joueur à l’humour le plus aiguisé – ou le plus idiot, selon le point de vue. Cette fonctionnalité est idéale pour les parties en streaming ou en visio.

« Quiplash 2 est l’un de nos party games les plus appréciés, et nous sommes ravis de rendre disponible Quiplash 2 InterLASHional, notre premier titre localisé, sur davantage de plateformes », commente Mike Bilder, PDG de Jackbox Games. « Nous espérons pouvoir localiser encore plus de party games Jackbox dans le futur ! »

Quiplash 2 InterLASHional dispose de la fonctionnalité « Créer un épisode » sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, qui permet aux joueurs de rédiger leurs propres questions. Cette option leur offre ainsi l’opportunité de créer leur propre expérience de jeu !

Quiplash 2 InterLASHional est désormais disponible sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.