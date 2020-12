12 jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Ojn commence aujourd’hui avec Wingspan sortira à la fin du mois sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch : le 29 décembre pour un prix de 19.99€.

Wingspan est un jeu de stratégie primé et relaxant à base de cartes d’oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Chaque oiseau dont vous posez la carte déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l’un de vos trois habitats. Votre but est de découvrir et d’attirer les meilleurs oiseaux dans votre réseau de réserves naturelles. L’adaptation numérique sous licence officielle de Wingspan, le jeu de plateau lauréat du prix prestigieux Kennerspiel des Jahres 2019. Vous êtes des passionnés d’oiseaux — chercheurs, observateurs, ornithologues ou collectionneurs — dont le but est de découvrir les plus beaux spécimens et de les attirer dans vos réserves naturelles. Chaque oiseau déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l’un de vos habitats, et chaque habitat se concentre sur un aspect clé de la croissance de vos réserves naturelles. Dans Wingspan, jusqu’à 5 joueurs s’affrontent pour développer leurs réserves naturelles en un nombre de tours limité. Chaque oiseau que vous ajoutez à votre réserve améliore vos capacités à pondre des œufs, tirer des cartes ou ramasser de la nourriture. La plupart des 170 espèces uniques possèdent des pouvoirs proches de leur vraie nature : vos aigles chassent, vos pélicans pêchent et vos oies se regroupent en volées.

Voici Freddy. Freddy est un spaghetti. Oh, et conscient. Suivez l’histoire de Freddy en vous plongeant tête la première dans les défis et les obstacles. Freddy Spaghetti sortira sur la boutique en ligne de la console hybride le 17 décembre pour ¥500 ou équivalent.

Je m’appelle Dr P Starr. Cependant, de nos jours, tout le monde m’appelle simplement Dr Pasta. Pour faire court, j’ai rendu un morceau de spaghetti conscient en utilisant une machine que j’avais inventée. Cela s’est avéré être toute une aventure qui allait suivre. La physique est au cœur du jeu. Freddy se sert de la physique des cordes pour simuler un personnage mou, élastique et cordé. Les niveaux sont courts et agréables, chacun offrant quelque chose d’unique. Marchez, courez, sautez, glissez, giflez, frappez, donnez des coups de pied, esquivez et échouez dans votre tentative d’atteindre le but. Évitez les pièges tout en faisant tomber les objectifs. Surmontez l’environnement, maîtrisez vos spaghettis!

Yurukill: The Calumniation Games est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch. Connu auparavant uniquement sous le titre japonais Enzai Shikkou Yuugi : Yurukill, Yurukill : The Calumniation Games est un jeu d’aventure et shoot’em up avec un scénario original de Homura Kawamoto (Kakegurui: Compulsive Gambler), un développement géré par G.rev. et une composition musicale de Yuko Komiyama (Monster Hunter).

Killer Chambers sort sur l’eShop de la Nintendo Switch le 10 décembre pour ¥1,100.

Rejoignez Nika, MechaNika, Agatha et le Grand Cochon Sanglant dans une mission déjantée visant à détruire tous les trucs pas sympas. Colossus Down sortira l’année prochaine, en janvier 2021.

Nika vient juste de terminer la première phase de son plan de destruction de tous les trucs pas sympas : la construction d’un mécha de combat baptisé MechaNika. Le temps presse, alors rejoignez Nika, prenez les commandes de MechaNika et démolissez la planète entière. Les livres d’histoire, l’obsolescence programmée, les robes kitsch, les sagas sans fin de jeux vidéo rasants ou la soupe de pois cassés : vous devez mettre un terme à tout ça. Et s’il y a bien quelqu’un qui déteste encore plus la soupe que Nika, c’est sa copine Agatha, bouchère insomniaque et prophétesse du carnivorisme qui adore les animaux autant que leur viande bien grillée. En apprenant le plan de Nika, elle rejoint sans hésiter la mission de destruction accompagnée du Grand Cochon Sanglant, le dieu du carnivorisme, afin de réprimer tous les mangeurs d’herbe hérétiques qui poseraient problème. Mais prenez garde, car vous réaliserez bien vite que Nika et Agatha ne sont pas les seules à vouloir changer le monde, et que tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît au premier abord. Pour parvenir à vos fins, il vous faudra ainsi faire des choix aussi difficiles qu’irréversibles.

Autumn’s Journey arrive lui le 11 décembre pour 4,99 € mais uniquement en anglais et en espagnol.

Le monde d’Ishtera est peuplé par deux espèces : les Dragons qui y vivent depuis la nuit des temps, et les Célestes, qui sont apparus récemment. Auralee, une aspirante chevalière originaire du village de Berri, tombe sur quelque chose d’assez inattendu lors d’une patrouille. Après des présentations plutôt houleuses, Kerr affirme qu’il est bien un Dragon Terrestre. Qu’il le veuille ou non, Auralee l’accompagnera dans sa mission pour retrouver sa forme de dragon. Aidés par un Dragon prénommé Ilmari, leur voyage commence…

Yum Yum Line sortira le 17 décembre au prix de 7.99€.

Un jeu pour tous les âges. Combinez les cases de la même couleur pour faire disparaître des lignes sans rester coincé. Rejouable à l’infini et doté d’un mode d’affrontement local, Yum Yum Line vous permet de jouer en solo ou d’affronter un ami sur le même écran.

Super Space Serpent Secondary Edition sortira ce dimanche 6 décembre pour 9.99€.

Super Space Serpent SE et un jeux qui vous va replonger dans les années 80. Avec des graphismes néon, de la musique techno et un game-play rapide qui aurait pu être dans une borne d’arcade. Dans Super Space Serpent Edition Secondaire vous êtes le dernier espoir pour l’humanité. Tuer les ennemis de vague en vague jusqu’aux boss final et réclamer le titre de sauveur de l’humanité.

Gems of Magic: Lost Family sort lui le 17 décembre à un prix de 9.99€.

Une aventure Match 3 paisible et vraiment magique pour toute la famille! Ce jeu magique et magnifique vous permet de jeter un regard sur Enchanted Forest, où de nombreuses créatures magiques vivent en paix. Mais maintenant, les créatures magiques étaient en difficulté. L’ouragan a pris la famille Fuzzy et il doit les trouver! Pouvez-vous aider la créature magique à sauver sa famille dans cette incroyable aventure? Le jeu brillant sans violence, assez simple au début, mais défi après les premiers niveaux! Convient aux enfants et aux adultes pour se détendre et passer du temps.

Zerouno Games a ouvert un Kickstarter hier pour Metal Tales : Overkill, un jeu de tir à la guitare en 3D. En seulement huit heures, l’objectif de 5 000 € a été atteint. Cela signifie que nous allons le voir sur Switch (début 2021).

Splashy Cube est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 11 décmebre sur l’eShop.

Regista a annoncé qu’il vont sortir Neko-sama no Oyado-kara no Dasshutsu sur Nintendo Switch au Japon. La sortie du jeu est prévue pour le 17 décembre 2020 et peut être pr”commandée dès maintenant. Ceux qui précommandent le jeu recevront le jeu pour 490 yens, mais le jeu passera à 990 yens à partir du 29 décembre 2020. Neko-sama no Oyado-kara no Dasshutsu semble être un jeu de type “escape room”. Vous visitez une auberge dans une source d’eau chaude envahie par les chats, et vous devez vous frayer un chemin à travers l’auberge afin de trouver votre chemin pour rentrer chez vous.

Et on terminera cet article avec le classement des ventes sur 3DS via l’eShop aux États-Unis.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

4. Tomodachi Life

5. Pokemon Red

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

8. Pokemon Silver

9. Pokemon Gold

10. Zelda: Majora’s Mask 3D

11. Super Mario Bros. 3

12. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

13. Pokemon Blue

14. Pokemon Omega Ruby

15. Super Street Fighter IV 3D Edition

16. Apollo Justice: Ace Attorney

17. Super Mario 3D Land

18. Pokemon Alpha Sapphire

19. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

20. Picross e8

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. IronFall Trailer

7. Pokemon Rumble World Trailer

8. Pokemon Bank Trailer

9. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

10. Super Mario 3D Land Video

11. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

12. Introducing Tomodachi Life

13. Nintendo Badge Arcade Trailer

14. Tomodachi Life Direct 4/10/14

15. Super Mario World Trailer

16. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

17. Nintendo Minute – Tomodachi Life

18. Pokemon Yellow Trailer

19. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

20. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer