Le pack comprenant le jeu original FINAL FANTASY VII et FINAL FANTASY VIII Remastered est disponible sur Nintendo Switch

FINAL FANTASY VIII Remastered Édition est également disponible en version boîte sur PlayStation®4

PARIS, le 4 décembre 2020 – Square Enix Ltd. a annoncé aujourd’hui que le pack réunissant deux de ses RPG les plus appréciés, FINAL FANTASY® VII et FINAL FANTASY VIII Remastered, était désormais disponible dans un double pack physique sur Nintendo Switch™ en Europe.

Classique intemporel adoré par les fans du monde entier, FINAL FANTASY VII est une aventure épique dont l’affrontement ultime a pour enjeu le sort de la planète, tombée sous la coupe de la sinistre compagnie Shinra. Cloud Strife, un mercenaire ancien membre des SOLDATs, les troupes d’élite de la Shinra, prête main-forte à une organisation luttant contre la Shinra appelée Avalanche. En plus de cette histoire poignante et émouvante, FINAL FANTASY VII inclut :

Jouez à une vitesse trois fois supérieure. Option de rencontre aléatoire - Les joueurs ont la possibilité de désactiver les combats aléatoires pour profiter du scénario sans être interrompus. Lorsque les combats aléatoires sont désactivés, les combats des événements restent accessibles.

Plus de 20 ans après la sortie du jeu, FINAL FANTASY VIII Remastered donne un second souffle aux personnages et à l’histoire du titre comme jamais auparavant. Bénéficiez de graphismes retravaillés et incarnez Squall Leonhart, jeune mercenaire SeeD, et la résistante Linoa Heartilly, qui tentent de sauver le monde de la nation militaire de Galbadia. FINAL FANTASY VIII Remastered propose les améliorations suivantes :

Les joueurs ont la possibilité d’avoir leurs PV et la jauge d’ATB toujours à leur niveau maximum, et peuvent déclencher des Limit Breaks à tout moment. Option de rencontre aléatoire - Cette option permet de profiter du scénario sans être interrompu par des combats aléatoires. Lorsque les combats aléatoires sont désactivés, les combats des événements restent accessibles.

Le pack double FINAL FANTASY VII et FINAL FANTASY VIII Remastered est déjà disponible sur Nintendo Switch™. De plus, une version boîte de FINAL FANTASY VIII est également disponible sur PlayStation®4.