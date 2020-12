6 nouveaux petits jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec

BROK the InvestiGator qui sortira en 2021 sur Nintendo Switch.

BROK est un jeu d’aventure traditionnel combiné à des éléments de beat ’em all dans un style dessin animé années 80/90 et un scénario axé sur des personnages complexes. Dans un monde sinistré où les animaux ont remplacé l’humanité, quel genre de détective serez-vous ? Jeu d’aventure narratif qui mélange action et enquête d’une façon totalement inédite. Utiliserez-vous votre cerveau… ou vos muscles ? Dans un monde futuriste “light cyberpunk” où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d’autres se débrouillent pour survivre en dehors. Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu’il n’ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore… et liés à leur propre existence. Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?

Chill Panda est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 14 décembre pour 10,99 €.

Les bébés pandas grandissent vite! ChillPanda est ravi de sortir dans le monde mais se sent inquiet d’explorer seul ! ChillPanda se dirige vers la magnifique île de Chillville, près de la mer, où l’on dit qu’un panda très calme et sage vit. Découvrez les secrets de l’île. Aidez ChillPanda à gérer la peur et l’inquiétude. Pour que rien ne puisse empêcher Panda de s’amuser ! ChillPanda est basé sur une application mobile unique défendue par la boutique d’applications numériques du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni. Il a été conçu en collaboration avec un psychologue pour enfants pour apprendre aux enfants à gérer leurs sentiments et à rester en bonne santé. Il introduit l’importance de l’activité, de la relaxation et de la distraction pour faire face aux émotions difficiles. ChillPanda encourage également des habitudes saines telles que boire régulièrement de l’eau et partager vos sentiments avec les autres.

Dungeonoid sortira sur l’eShop de la console hybride le 25 décembre pour 6,99 €.

Ta mission consiste à traverser les oubliettes de l’ Infernal Castle pour récupérer les 3 joyaux sacrés et vaincre le Demon Master et ses laquais. Tu es prêt ?

Mia’s Picnic sortira sur la boutique en ligne le 15 décembre pour 7,99 €.

Joignez-vous aux aventures estivales de Mia quand elle va pique-niquer sur son île dans ce jeu de collecte rapide de fruits. Aidez-la à préparer ses recettes préférées et essayez-en aussi de nouvelles! Sélectionnez des lignes de fruits assortis qui se tordent et se retournent sur la planche, puis choisissez les fruits dont vous avez besoin pour préparer les gâteries du pique-nique de Mia. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, Mia vous demandera différents ingrédients et vous pourrez aussi aider certains amis de ses amis! Testez votre mémoire et vos compétences au cours de la course pour récolter les fruits dont elle a besoin avant de ne plus avoir de temps! Avec plus de 100 niveaux et de magnifiques œuvres d’art originales représentant l’île de Mia, ce jeu est un vrai plaisir.

Tanuki Justice sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Et on termine avec Dino Galaxy Tennis qui sortira lui début 2021.