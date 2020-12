La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Atelier Ryza 2, Outbreak, Mercenaries Blaze, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 6.1GB

Outbreak Lost Hope – 3.1GB

Boot Hill Heroes – 1.8GB

Persian Nights 2: The Moonlight Veil – 1.1GB

PixelJunk Eden 2 – 717MB

Jigsaw Fun: Piece It Together! – 674MB

Shakes on a Plane – 661MB

SYNTHETIK: Ultimate – 659MB

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – 491MB

Freddy Spaghetti – 429MB

60 Seconds! Reatomized – 413MB

Dungeon Limbus – 374MB

OctaFight – 297MB

Void Source – 239MB

Warplanes: WW1 Sky Aces – 172MB

Lofi Ping Pong – 125MB

Splashy Cube – 106MB

Killer Chambers – 89MB

Dungeonoid – 63MB

Tanuki Justice – 50MB

Heroes of Loot – 45MB