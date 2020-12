Nintendo annonce un pack Nintendo Switch avec Ring Fit Adventure

La Nintendo Switch et son jeu de fitness sont réunis dans une édition limitée pour faire du sport tout en jouant aux jeux vidéo.

7 Décembre 2020 – Jetez-vous à corps perdu dans une quête pour sauver le Monde à grand renfort d’activité physique avec Ring Fit Adventure et la Nintendo Switch tous deux inclus dans ce pack disponible à partir du 11 décembre pour une durée limitée. Son mode Aventure, ses mini-jeux, ses programmes d’entraînement, ainsi que les accessoires Ring-Con et sangle de jambe, Ring Fit Adventure permettent de faire travailler tous les muscles du corps tout en s’amusant.

Dans Ring Fit Adventure, explorez un vaste monde et combattez les ennemis qui croisent votre route en effectuant des exercices de fitness bien réels. Les nouveaux accessoires inclus avec le jeu, le Ring-Con et la sangle de jambe, détectent et mesurent vos mouvements dans le monde réel et les transforment en actions dans le jeu. Pressez, tirez le Ring-Con et exécutez les positions demandées à l’écran et découvrez les effets dans le jeu : combattez des monstres, récupérez des bonus et avancez dans l’aventure. En plus du Ring-Con, attachez la sangle de jambe autour de votre jambe pour courir sur place et parcourir des kilomètres dans le jeu. En jouant tous les jours, faites travailler régulièrement différentes parties de votre corps. Avec ses mini-jeux et ses programmes d’entraînement, Ring Fit Adventure est une expérience amusante pour tous les joueurs, quels que soient vos capacités physiques et votre style de vie.

Le pack contenant Ring Fit Adventure et la Nintendo Switch est disponible à partir du 11 Décembre.