Truck Driver prépare son DLC « Peintures françaises » sur Nintendo Switch

La simulation de conduite de camion Truck Driver a livré aujourd’hui son deuxième DLC « Peintures » axé sur un pays sur PS4™ et Xbox One : « Peintures françaises ». Ces nouvelles viennent accompagnées d’une toute nouvelle bande-annonce qui montre six peintures à la française uniques pour pimenter tous les camions du jeu. SOEDESCO® a précédemment sorti le DLC « Peintures américaines » et, bientôt, les DLC « Peintures » britanniques et allemands. Tous les DLC seront également disponibles sur Nintendo Switch™.

À propos de French Paint Jobs DLC

Vive la France ! Personnalisez votre camion et donnez-lui un style classique français. Vous pouvez désormais montrer votre amour pour l’Hexagone grâce à six peintures différentes. De la tour Eiffel et des gratte-ciel parisiens à la Côte de granit rose bretonne, conduisez un camion peint avec les plus charmantes caractéristiques françaises grâce à ce DLC. Les motifs de peinture sont utilisables sur tous les camions du jeu. Ce DLC comprend :