Célébrez l’anniversaire de Pokémon avec un tout nouvel événement : le Circuit Pokémon GO : Kanto !

L’année prochaine marquera à la fois l’anniversaire de Pokémon et le cinquième anniversaire de Pokémon GO ! Pour célébrer cet anniversaire, nous sommes heureux d’annoncer un événement virtuel payant auquel les Dresseurs du monde entier pourront participer.

Où que vous soyez dans le monde, découvrez la région où tout a commencé : Kanto.

Circuit Pokémon GO : Kanto

Découvrez les merveilleux jeux qui ont déclenché un phénomène mondial ! Dans la version payante de cet événement, vous aurez le choix entre la version rouge ou la version verte, chacune présentant des Pokémon exclusifs à la version. Participez aux Études spéciales exclusives et testez vos compétences de Dresseur Pokémon. Les échanges avec vos amis ayant choisi l’autre version seront importants, tout comme dans Pokémon Rouge et Pokémon Vert ! Arriverez-vous à collecter les 150 Pokémon originaux en une journée ?

Nous sommes également heureux de vous annoncer que pendant le Circuit Pokémon GO : Kanto, les 150 premiers Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto seront disponibles dans leur forme Chromatique, certains d’entre eux pour la toute première fois. Si vous êtes chanceux, vous pourriez bien trouver un Pokémon chromatique ! Vous pourrez également rencontrer ces Pokémon chromatiques après la fin de l’événement.

Ce n’est pas tout. Après avoir terminé l’Étude spéciale du Circuit Pokémon GO : Kanto, les Dresseurs recevront une deuxième Étude spéciale exclusive à l’événement. Il faudra surmonter des défis difficiles et des tâches intimidantes pour en venir à bout, mais tout cela en vaudra la peine, car vous pourrez y rencontrer un Mew chromatique.

Les billets pour le Circuit Pokémon GO : Kanto sont disponibles dans la boutique du jeu dès maintenant ! Et si vous achetez un billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant une certaine date, vous recevrez également des billets pour les scénarios d’Étude spéciale des Journées Communauté de janvier et février ! Si vous décidez de ne pas acheter de billet, vous pourrez toujours profiter de fonctions intéressantes pendant l’événement.

Lisez la suite pour plus de détails sur le Circuit Pokémon GO : Kanto !

Date et heure

Samedi 20 février 2021 de 09h à 21h, heure locale

Caractéristiques de l’expérience payante Circuit Pokémon GO : Kanto

Tous les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto apparaîtront dans la nature, lors de raids, lors de rencontres après des tâches d’Étude, seront attirés par l’Encens, ou pourront être obtenus via l’Évolution pendant cette période.

Essayez de capturer les 150 premiers Pokémon découverts à l’origine à Kanto pour gagner des récompenses et de quoi vous vantez ! Vous pourrez suivre vos progrès dans la vue Aujourd’hui. Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Choisissez l’expérience que vous souhaitez : Version rouge ou Version verte. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les différences entre ces expériences !

Les 150 Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto seront tous disponibles sous leur forme Chromatique, certains d’entre eux pour la première fois ! En outre, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon chromatiques dans la nature selon la version de l’événement que vous aurez sélectionnée. Consultez l’aperçu des versions ci-dessous pour plus d’informations.

Profitez d’une Étude spéciale pour le Circuit Pokémon GO : Kanto, que vous pouvez compléter pour gagner une rencontre avec un Pokémon spécial !

Une fois que vous aurez terminé le premier scénario d’Étude spéciale, vous pourrez accéder à un deuxième scénario exclusif, auquel vous pourrez participer sur le long terme et dans lequel vous vous lancerez dans un long et difficile voyage à la découverte de Mew chromatique.

Vous gagnerez plus de Bonbons en capturant des Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto.

Si vous achetez un billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant une certaine date, vous recevrez également des billets pour les Études spéciales des Journées Communauté de janvier et février, et ce gratuitement ! Voir les détails ci-dessous.

Caractéristiques de l’expérience gratuite Circuit Pokémon GO : Kanto

Les fonctionnalités suivantes seront disponibles pour tous les Dresseurs pendant l’événement, qu’ils achètent ou non un billet !

Certains Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto vont apparaître dans la nature et lors de raids.

Artikodin, Électhor, Sulfura et Mewtwo feront leur retour dans les raids légendaires ! Vous trouverez ci-dessous les attaques exclusives de ces Pokémon en vedette.

Tous les Dresseurs pourront accéder à une Étude ponctuelle exclusive à l’événement.

La distance des échanges sera portée à 40 km.

Version rouge ou version verte ?

Depuis 1996, la question « Quelle version choisissez-vous ? » est une question importante pour les fans de Pokémon. Semblable à la série de jeux originale, le Circuit Pokémon GO : Kanto proposera différentes versions de l’expérience payante, chacune avec des Pokémon exclusifs. Pour collecter les 150 premiers Pokémon découverts à l’origine dans Kanto, vous devrez échanger avec des amis qui possèdent l’autre version de l’événement. Pour cela, la portée d’échange sera portée à 40 km pendant la semaine de l’événement !

Les Pokémon seront attirés par l’Encens pendant les heures de l’événement. De plus, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon chromatiques selon la version que vous choisirez, comme indiqué ci-dessous. Une fois que vous avez choisi votre version d’événement, vous ne pouvez pas la changer, alors choisissez avec soin ! Notez que vous choisirez votre version à l’approche de l’événement donc vous n’avez pas besoin de vous décider maintenant.

Version rouge

Pokémon exclusifs à la version rouge : Abo, Mystherbe, Férosinge, Caninos, Insécateur et Élektek seront attirés par l’Encens.

Vous aurez plus de chances de rencontrer ces Pokémon chromatiques : Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Roucool, Abo, Pikachu, Nidoran ♀, Mystherbe, Taupiqueur, Férosinge, Caninos, Ponyta, Kokiyas, Soporifik, Krabby, Kicklee, Excelangue, Insécateur, Élektek, Évoli, Kabuto et Minidraco.

Version verte

Pokémon exclusifs à la version verte : Sabelette, Goupix, Miaouss, Chétiflor, Magmar et Scarabrute seront attirés par l’Encens.

Vous aurez plus de chances de rencontrer ces Pokémon chromatiques : Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Roucool, Pikachu, Sabelette, Nidoran ♂, Goupix, Miaouss, Psykokwak, Chétiflor, Racaillou, Noeunoeuf, Tygnon, Smogo, Saquedeneu, Hypotrempe, Magmar, Scarabrute, Évoli, Amonita et Minidraco.

Gagnez des récompenses en capturant les 150 premiers Pokémon découverts dans la région de Kanto ! Vous pourrez capturer les 150 premiers Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kanto dans le cadre de plusieurs défis, en gagnant des récompenses !

Si vous n’arrivez pas à rassembler les 150 premiers Pokémon découverts à Kanto pendant l’événement, ne vous inquiétez pas ! Vous aurez jusqu’au 27 février 2021, à 23h59 (GMT-8) pour capturer certains Pokémon. Vous pouvez utiliser ce temps supplémentaire pour échanger des Pokémon, les faire évoluer, participer à des raids et rencontrer des Pokémon après avoir participé à des tâches d’Étude pour terminer votre collection et réclamer vos récompenses !

Attaques exclusives en vedette

Artikodin ayant été capturé pendant l’événement connaîtra Vent Violent.

Électhor ayant été capturé pendant l’événement connaîtra Éclair.

Sulfura ayant été capturé pendant l’événement connaîtra Piqué.

Mewtwo ayant été capturé pendant l’événement connaîtra Frappe Psy.

Bonus d’achat anticipé

Si vous achetez un billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant une certaine date, vous recevrez également des billets pour les Études spéciales des Journées Communauté de janvier et février, et ce gratuitement ! Voir les détails et conditions ci-dessous.

La Journée Communauté de janvier est prévue pour le samedi 16 janvier 2021. Pour recevoir un billet gratuit pour l’Étude spéciale de la Journée communauté de janvier, vous devez acheter votre billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant le mercredi 13 janvier 2021, à 23h59 PST (GMT-8). Si vous achetez votre billet avant cette date, vous recevrez également un billet pour l’Étude spéciale de la Journée communauté de février !

La Journée Communauté de février est prévue pour le dimanche 7 février 2021. Afin de recevoir un billet gratuit pour l’Étude spéciale de la Journée Communauté de février, vous devez acheter votre billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant le mercredi 3 février 2021, à 23h59 PST (GMT-8).

Veuillez noter que vous devez remplir certaines conditions pour recevoir ces scénarios d’Étude spéciale. Pour recevoir vos billets gratuits pour les Études spéciales des Journées Communauté, vous devez acheter votre billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto avant les dates limites indiquées ci-dessus. Vous devez vous connecter à Pokémon GO lors de chaque événement de la Journée Communauté pour obtenir le scénario de l’Étude spéciale correspondante. Une fois que vous aurez reçu le scénario de l’Étude spéciale de la Journée Communauté, vous pourrez y participer quand vous le souhaitez. Les billets pour le Circuit Pokémon GO : Kanto ne sont pas remboursables (sous réserve du droit applicable et des exceptions énoncées dans les conditions d’utilisation).

Pour acheter un billet

Les billets pour le Circuit Pokémon GO : Kanto sont désormais disponibles dans la boutique du jeu ! Les billets sont à 11,99 $ plus les faxes et frais applicables (ou l’équivalent dans votre monnaie locale). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces. Pour acheter votre billet, suivez ces étapes.

Dans la boutique du jeu, appuyez sur l’image du Circuit Pokémon GO : Kanto. Appuyez sur le bouton Acheter. Vous verrez alors une confirmation d’achat cochée indiquant que vous avez acheté avec succès un billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto. Une fois l’achat validé, vous trouverez le billet dans votre Sac d’objets. Quelques semaines avant l’événement, vous pourrez choisir la version de l’événement à laquelle vous souhaitez participer en appuyant sur le Circuit Pokémon GO : Kanto dans votre Sac d’objets et en sélectionnant la version de votre choix dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche. Notez qu’une fois que vous avez choisi votre version, vous ne pouvez plus modifier votre sélection. Après avoir confirmé votre choix de version, vous recevrez une médaille correspondante. Lorsque vous ouvrirez l’application pendant l’événement, le samedi 20 février 2021, vous aurez accès au Circuit Pokémon GO : Kanto version payante, y compris l’histoire de l’Étude spéciale. Une fois que vous aurez reçu le contenu de l’Étude spéciale, vous pourrez y participer quand vous le souhaitez. Les billets pour cet événement ne sont pas remboursables (sous réserve du droit applicable et des exceptions énoncées dans les conditions d’utilisation).

N’oubliez pas de consulter le site site du Circuit Pokémon GO : Kanto pour plus d’informations dans les semaines à venir.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les événements dans le jeu et les mises à jour des fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

—L’équipe Pokémon GO