Découvrez en plus sur les fonctionnalités d’HITMAN 3 à travers un nouveau trailer

Les nouvelles opportunités proposées par le jeu s’illustrent à travers des séquences de gameplay dans les niveaux de Dubaï, Dartmoor et Chongqing

PARIS, le 8 décembre 2020 – Le développeur IO Interactive est fier de présenter aujourd’hui un nouveau trailer inédit de HITMAN 3 en 4K à 60 images par seconde. Composée de séquences de gameplay, cette bande-annonce présente les nouvelles fonctionnalités de HITMAN 3, le retour de grands classiques de la série ainsi qu’un aperçu complet des concepts et scénarios qui attendent les joueurs au lancement du jeu, le 20 janvier prochain.

Développé grâce au moteur graphique Glacier de IO Interactive, HITMAN 3 permet aux joueurs de prendre le contrôle de l’Agent 47 et de ses incroyables capacités. Avec son instinct hors du commun et son impressionnant arsenal d’armes et d’équipements, ils devront tenter de maîtriser l’art de l’assassinat. Les joueurs pourront également montrer leurs talents pour crocheter les serrures grâce à un nouveau système de caméras et analyser leurs performances avec le retour des « Playstyles » post-missions, basés sur leur manière de jouer.

Sur les consoles de nouvelle génération, HITMAN 3 proposera une résolution 4K à 60 images par seconde avec prise en charge HDR. Le jeu sera doté de nombreuses améliorations apportées à l’animation et à l’IA et mettra en avant la technologie de foule de Glacier, permettant de générer jusqu’à 300 PNJ à la fois.

Les joueurs de HITMAN 3 peuvent importer les lieux des autres jeux de la trilogie et en rassembler ainsi plus de 20. Toutes les améliorations apportées au rendu, à l’animation et à l’IA introduites avec HITMAN 3 peuvent être appréciées dans les missions de trois jeux, faisant de HITMAN 3 l’expérience ultime pour profiter de toute la trilogie World of Assassination.

HITMAN 3 sera également compatible avec le PlayStation VR dès son lancement en janvier 2021. Cela concernera non seulement les niveaux de HITMAN 3, mais également tous les autres lieux de la trilogie World of Assassination que les joueurs pourront donc explorer en VR.

HITMAN 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia et PC. HITMAN 3 arrive également sur Nintendo Switch et sera jouable via la technologie de cloud streaming. Les joueurs peuvent précommander le jeu dès maintenant pour obtenir l’accès au pack Trinity qui rend hommage à la trilogie World of Assassination.