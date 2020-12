DOOM Eternal est maintenant disponible sur Nintendo Switch

8 décembre 2020, (Londres, Royaume-Uni) – Bethesda Softworks®, société de ZeniMax® Media, annonce que DOOM Eternal, nommé dans quatre catégories aux Game Awards 2020 (jeu de l’année, jeu d’action de l’année, meilleur scénario et meilleure bande son), est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Développé en partenariat avec Panic Button – le studio derrière les portages Nintendo Switch de DOOM (2016), Wolfenstein II : The New Colossus et Wolfenstein : Youngblood – les joueurs peuvent désormais profiter de l’épique campagne solo à la maison ou en déplacement.

Découvrez la combinaison ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal grâce à la nouvelle formule de combat à la première personne proposée par l’idTech 7. Armé d’un lance-flammes monté sur l’épaule, d’une lame au poignet, d’armes améliorées, de nouvelles capacités et plus encore, vous êtes le plus grand tueur de démons qui existe.

Une option permet aux joueurs d’utiliser le capteur gyroscopique pour viser. Cette option peut être associée à la visée avec le stick de la manette pour un équilibre parfait entre immersion et précision.

Les joueurs pourront aussi mettre leurs talents à l’épreuve dans le BATTLEMODE, une expérience multijoueur en ligne à 2 contre 1. Un DOOM Slayer armé jusqu’aux dents affronte deux démons contrôlés par des joueurs dans un match où sera déterminé qui est le meilleur sur 5 manches.