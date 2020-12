Fire Emblem Heroes : nouveautés de la version 5.0.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.0.0.

■ Début du livre V

Le livre V du scénario sera ajouté le 08/12/2020 7:00(UTC).

Pendant qu’Askr subit les assauts de Niðavellir, le royaume des nains, la princesse Reginn lance une attaque sur l’invocateur. Les Gardiens d’Askr doivent désormais s’opposer à la puissance destructrice du seiðjárn des nains et protéger leur monde !

L’héroïne mythique 5★ Reginn, Porteuse d’espoir, rejoindra votre caserne si vous terminez l’acte 5 du chapitre 1 du livre V en Normal.

Découvrez Gullinbursti, l’armure mécanique de Niðavellir qui ne laisse personne indifférent, dans la cinématique d’ouverture du livre V ! Vous pouvez commencer ce livre même si vous n’avez terminé aucun des livres précédents.

Nous organisons également un focus « Début du livre V : Reginn et plus » à partir du 08/12/2020 7:00(UTC) pour fêter le lancement du livre V.

En plus des trois héros de Fire Emblem: The Sacred Stones, Reginn, Porteuse d’espoir, sera présente en tant qu’héroïne 5★ (Focus) lors de cet événement.

Une mise à jour sur le fonctionnement des taux d’apparition sera implémentée à partir de ce focus. Veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh : informations relatives aux taux d’apparition des focus » pour en savoir plus.

Note : Reginn, Porteuse d’espoir, n’apparaîtra pas dans les focus normaux suivants. Elle apparaîtra dans l’événement d’invocation de héros légendaires prévu pour la fin du mois de décembre.

De plus, nous offrons également le style de château Mécanique à tous les joueurs ! Ajoutez une touche de seiðjárn à votre propre château !

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Mises à jour concernant les règles pour le mode Raid céleste et les nouveaux effets mythiques

Le gain ou la perte d’altitude dans le mode Raid céleste ainsi que les règles concernant les héros de l’Appel aux armes ont été ajustés. De nouveaux effets mythiques ont été ajoutés. Veuillez consulter la notification intitulée « À propos des changements apportés au mode Raid céleste » pour en savoir plus.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Catapulte (A/D) : niveau 8

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Détour fatidique » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem et « Protectrice des astres » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.0.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 12 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 12 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/1/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 12 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.0.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 11 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.0.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Tome des faveurs

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Oliver, Amateur de beauté

Souffle purifiant

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nowi, Jeune à jamais

Bâton d’Elena

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mist, Sœur serviable

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

L’arme suivante pourra être améliorée à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Falchion scellée

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Chrom, Saint-chevalier, Chrom, Nouveau Saint-Roi, Lucina, Voix du futur, et Marth, Lame secrète

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Joyau de vie : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Ina, Stratège automnale

・ Nemesis, Roi de la Libération

■ Autres modifications

○ Vous aurez la possibilité de lire les sagas précédentes dans le menu de « Récits perdus ».

Vous aurez la possibilité de lire les sagas précédentes du monde dans lequel l’événement en cours se déroule. Vous pourrez toutes les consulter indépendamment de votre progression lors de leurs événements respectifs.

■ Problèmes connus de la version 5.0.0

En raison de l’ajout d’un septième emplacement pour les équipes de défense dans le mode Raid céleste, lorsque 12 cases en haut de la carte de défense contiennent des héros et des structures, l’application se ferme inopinément lorsqu’un septième héros est ajouté dans le menu « Modifier éq. défense ». Nous travaillons à résoudre ce problème dans la prochaine mise à jour.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.