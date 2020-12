La forêt onirique des jeux Ori vous ouvre ses portes dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps

Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France, – 8 décembre 2020 : Just For Games, en association avec Skybound Games, iam8bit, Xbox Game Studios et Moon Studios sont heureux de partager avec les joueurs la sortie ce jour des deux titres de la saga Ori en version physique sur Nintendo Switch : “Ori And The Blind Forest – Definitive Edition” et sa suite directe “Ori And The Will Of The Wisps”.

Just For Games est le distributeur en France des versions physiques de ces deux titres d’exception sur Nintendo Switch.

Les versions physiques incluent chacune la bande-son du jeu en version digitale, ainsi que 6 cartes illustrées propres à chacun des jeux.

Pour célébrer l’occasion, découvrez le dernier trailer de “Ori And The Will Of The Wisps” contenant les retours sur le jeu :

“Ori And The Blind Forest – Definitive Edition” et “Ori And The Will Of The Wisps” fonctionnent tous les deux à 60 fps sur Nintendo Switch, permettant ainsi aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date d’apprécier le jeu dans les meilleures conditions possibles, et ce même en version portable sur la Nintendo Switch !