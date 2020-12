Le producteur de Phantom Breaker Omnia parle du processus de création

Rocket Panda Games travaille dur sur Phantom Breaker Omnia, une mise à jour massive de Phantom Breaker: Extra, un jeu de combat style anime 2D en 1 contre 1 initialement publié par Mages en 2013. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam en 2021.

Pour en savoir plus sur Phantom Breaker Omnia, le producteur Sakari «P» vient de partager le processus de développement via les Journaux des développeurs. Dans le premier épisode, il plonge dans l’histoire de Phantom Breaker et comment l’équipe remet la saga au goùut du jour en 2021.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur Phantom Breaker Omnia grâce aux prochains épisodes du Journal des développeurs de Sakari sur phantombreakeromnia.com.

Rocket Panda Games vient également de sortir une nouvelle vidéo de gameplay montrant dans son intégralité un combat intense entre Waka et Sophia. Phantom Breaker permettra aux joueurs de choisir parmi 3 styles de combat différents qui peuvent changer radicalement la vitesse, la puissance et la mécanique de vos personnages. On peux avoir un aperçu de cette expérience de combat au style anime à travers cette vidéo.