La Nintendo Switch cartonne en chine et dépasse la Ps4

Après des années d’efforts, Nintendo a finalement fait une véritable percée en Chine grâce à un partenariat avec Tencent. Les deux sociétés ont uni leurs forces pour lancer la Nintendo Switch dans la région, et cela semble porter ses fruits.

Rien qu’en 2020, Nintendo a réussi à vendre plus de 1,3 million de console Nintendo Switch. Ce total provient des ventes légales et du marché gris cumulés. Ce chiffre représente le double des ventes combinées de la PS4 et de la Xbox One dans le même laps de temps.

Au total, la Nintendo Switch s’est vendue à 3,95 millions en Chine jusqu’à présent selon les prévisions du cabinet d’études Niko Partners. C’est suffisant pour dépasser les ventes cumulées de la PS4 en Chine, qui s’élèvent à 3,52 millions (1,24 million de Xbox One).

Rappel, pour le moment, les principaux jeux Switch pour le moment approuvés sont New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey et Ring Fit Adventure. Les jeux doivent passer par un processus de certification assez strict avant de pouvoir être commercialisés. C’est pour cela que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Animal Crossing : New Horizons ne sont pas encore officiellement disponibles. Les joueurs chinois doivent passer par de l’importation pour détourner cette contrainte.