One Piece Pirate Warriors 4 passe le million, Kozuki Oden annoncé en DLC

Bandai Namco annonce ce matin via le Weekly Jump que son jeu One Piece Pirate Warriors 4 a depassé le million de ventes, ce qui n’est pas un record pour la série en LTD, mais c’est le premier jeu à franchir ce cap aussi vite. Comme les rumeurs l’indiquaient depuis le départ, le dernier personnage confirmé Kozuki Oden, rejoignant Kinemon et Kikunojo dans le pack « Wano » qui n’a pas de date de sortie précise (hiver). Ce pack sera proposé au prix de 11,99€ et via le Character Pass à 29,99€, qui comprend aussi les packs “Whole Cake Island” (Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Judge Vinsmoke) et “The Worst Generation” (X-Drake, Killer, Urouge).

Le jeu est disponible depuis mars dernier sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Kozuki Oden (光月おでん, Kōzuki Oden) était le Daimyo de Kuri du Pays de Wa et le fils renié de l’ancien Shogun Kozuki Sukiyaki. C’est également l’époux de Toki, le père de Momonosuke et de Hiyori. Il était le chef des neuf fourreaux rouges qui lui étaient extrêmement loyaux. Il a aussi fait partie de L’Équipage de Barbe Blanche en tant que commandant de la 2e division, ainsi que de L’Équipage des Pirates Roger.

Oden était un homme extrêmement téméraire, arrogant et égoïste. Cela l’a motivé à commettre des actes scandaleux et violents pour son propre bénéfice durant sa jeunesse et son adolescence, comme brûler l’établissement des yakuzas après en avoir été banni et enlever des femmes (libres de leurs actes) la nuit pour former un harem dans les montagnes. Dans l’ensemble, il était connu pour avoir participé à un nombre important de combats violents, et il se souciait peu des conséquences de ses actes, car il s’opposait volontiers aux yakuza et aux proches des femmes lorsque les deux incidents susmentionnés ont donné lieu à des combats. Bien que la plupart des hommes aient été consternés par ses actions, son attitude l’a rendu très attirant pour les femmes, y compris celles qu’il a enlevées pour son harem parce qu’elles sont restées avec lui volontairement. Il était très pervers, au vu de son harem personnel. Après avoir été condamné à travailler dans les carrières, Oden est devenu moins égoïste et a commencé à agir pour améliorer la vie des gens autour de lui. Cependant, ces actions étaient tout aussi scandaleuses et mal pensées que les précédentes. L’exemple le plus notable est celui où il a tenté d’aider les citoyens pendant une sécheresse en détournant une rivière vers la ville, ce qui a provoqué l’inondation de la ville. De plus, lorsqu’un dieu de la montagne a attaqué la capitale des fleurs, Oden est rapidement passé à l’action pour tenter d’y faire face. Après avoir été exilé par Sukiyaki, il semble avoir amélioré sa capacité à aider les autres, car il était capable d’apporter la paix à Kuri. Le plat préféré d’Oden était le pot-au-feu et il aimait aussi boire du saké, ayant commencé à boire de l’alcool alors qu’il n’avait que huit ans. Oden était enfin très intrépide et voulait prendre la mer illégalement pour voyager. Dans sa jeunesse, il considérait ce rêve comme plus important que de se préparer à succéder à son père comme shogun. Après avoir navigué avec les Pirates de Roger, il a décidé qu’il voulait prendre la relève comme shogun et ouvrir les frontières de Wano, afin de changer le monde entier. Il choisit alors ses vassaux pour devenir ses fidèles samouraïs plutôt que d’autres. Il prit alors des notes de son voyage, ayant entendu que les marins faisaient ça tous les jours en mer.