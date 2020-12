Top des ventes de la semaine au Japon: la PS5 plonge encore, La Nintendo Switch passe déjà les 5 millions rien qu’en 2020

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11/30/20 au 12/6/20, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La semaine 49 a été une semaine chargée pour le marché japonais, avec de nombreuses entrées dans le Top 10. La plus importante est Derby Stallion, qui a fait ses débuts avec 74 244 exemplaires vendues au lancement. C’est un peu mieux que le jeu sur Nintendo 3DS, qui s’est vendue à 70 402 au lancement (et 122 222 LTD). La deuxième sortie de cette semaine est Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, qui connaît un bon départ avec plus de 74 000 exemplaires vendues. Ce n’est pas aussi bon que le premier jeu, mais la baisse est assez limitée (environ 4 000 unités de moins). De plus, la Nintendo Switch a connu une part de ventes plus importante cette fois-ci, avec 30 643 unités vendues (contre 25 538 unités pour le premier jeu). L’éditeur a annoncé ce matin 125k, donc les ventes sur l’eShop doivent être assez fortes. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! est premier cette fois encore, il semble bien parti pour faire le million avant la fin de l’année.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 115.884 / 588.310 (-9%)

02./00. [NSW] Derby Stallion <SLG> (Game Addict) {2020.12.03} (¥7.800) – 74.244 / NEW

03./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 57.104 / 6.103.801 (+61%)

04./00. [PS4] Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy # <RPG> (Koei Tecmo) {2020.12.03} (¥7.800) – 43.987 / NEW

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 40.176 / 1.919.987 (+12%)

06./00. [NSW] Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy # <RPG> (Koei Tecmo) {2020.12.03} (¥7.800) – 30.643 / NEW

07./00. [PS4] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition # <RPG> (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) – 28.612 / NEW

08./02. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 23.276 / 237.158 (-43%)

09./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 23.180 / 3.312.638 (+58%)

10./00. [PS4] Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen <SLG> (Square Enix) {2020.12.03} (¥7.800) – 21.592 / NEW

Cette semaine, la Nintendo Switch a connu un beau rebondissement avec pas moins de 204 622 consoles vendues, malgré l’absence de sortie notable pour booster les ventes. Non seulement cela représente 55 000 consoles de plus que la semaine dernière, mais c’est aussi environ 16 000 unités de plus que pendant la semaine 49 de 2019 (188 501 vendues). Ce n’est pas suffisant pour compenser la baisse par rapport à la semaine dernière, mais c’est néanmoins une augmentation bienvenue. Les ventes de YTD s’élèvent maintenant à 5 185 768, et il semble que la Nintendo Switch ait une chance d’atteindre les 6 millions d’unités YTD. Tout dépendra de la vigueur des ventes au cours des trois prochaines semaines, car la dernière semaine de l’année voit toujours une baisse des ventes. En comparaison, la Nintendo Switch s’était vendue à 3 731 507 unités en 2019 après le même nombre de semaines.