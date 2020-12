Europe: bilan des ventes de consoles (et jeux) sur Novembre

Les consoles de jeux ont généré 830 millions d’euros dans toute l’Europe en novembre

2,35 millions de consoles de jeux ont été vendues en Europe et en Australie en novembre 2020, selon les dernières données du marché de la GSD. Cela représente une augmentation de 32 % par rapport à novembre 2019. En termes de revenus, les consoles de jeux – qui comprennent les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X et S – ont généré 830 millions d’euros, soit une hausse de 83,5 % par rapport à l’année dernière. Bien sûr, les nouvelles PlayStation et Xbox ont été les moteurs de cette croissance, mais c’est la Nintendo Switch qui a maintenu sa position de numéro 1 des consoles de jeux sur tous les marchés réunis. Les ventes de la console Switch ont en fait légèrement baissé le mois dernier par rapport à l’année précédente (- 2,2 %). En novembre dernier, Pokémon Sword and Shield était sorti sur Switch, alors que ce mois-ci, il n’y a pas eu de lancement de jeu de taille équivalente. Il faut noter que les nouvelles consoles Xbox et PlayStation se sont complètement vendues sur tous les marchés, et se seraient encore mieux vendues si plus de stock avait été disponible.

Le mois dernier, le plus grand marché pour les ventes de consoles était le Royaume-Uni, suivi de la France. Les données de ce rapport concernent la période du 2 au 29 novembre 2020. Le plus gros marché pour les ventes globales de jeux en novembre a été le Royaume-Uni, qui a connu une hausse de 31,9 % par rapport à l’année dernière, suivi par l’Allemagne (+ 23,5 %) et ensuite par la France (- 0,5 %). En termes de ventes numériques uniquement, certains marchés européens ont affiché des chiffres de croissance significatifs d’une année sur l’autre. Le marché italien du téléchargement a augmenté de près de 90 % par rapport à novembre 2019, le marché français du numérique de plus de 85 %, tandis que le Royaume-Uni a augmenté de 78 %. Le marché du téléchargement numérique s’est accéléré cette année en raison des restrictions au niveau de la vente au détail physique causées par COVID-19.

Voici les graphiques GSD de l’EMEAA pour le mois de novembre :

Top 20 des jeux vidéo (numériques + physiques) pour le mois de novembre de la GSD

Position Title 1 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) 2 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 3 FIFA 21 (EA) 4 Spider-Man Miles Morales (Sony) 5 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* 6 Grand Theft Auto 5 (Take-Two) 7 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 8 Hyrule Warriors: Age of Calamity (Nintendo)* 9 Watch Dogs: Legion (Ubisoft) 10 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)* 11 Just Dance 2021 (Ubisoft) 12 Ring Fit Adventure (Nintendo)* 13 Football Manager 2021 (Sega) 14 Red Dead Redemption 2 (Take-Two) 15 Minecraft: Switch Edition (Mojang) 16 The Last of Us: Part 2 (Sony) 17 Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)* 18 NBA 2K21 (Take-Two) 19 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 20 God of War (Sony)

*Données numériques non disponibles

GSD November Top 10 Video Games (Digital)

Position Title 1 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) 2 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 3 FIFA 21 (EA) 4 Grand Theft Auto 5 (Take-Two) 5 Spider-Man: Miles Morales (Sony) 6 Football Manager 2021 (Sega) 7 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 8 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 5 (Bandai Namco) 9 Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft) 10 Red Dead Redemption 2 (Take-Two)

GSD November Top 10 Video Games (Physical)

Position Title 1 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 2 FIFA 21 (EA) 3 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) 4 Spider-Man: Miles Morales (Sony) 5 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 6 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) 7 Hyrule Warriors: Age of Calamity (Nintendo) 8 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) 9 Just Dance 2021 (Ubisoft) 10 Ring Fit Adventure (Nintendo)

Les données numériques comprennent les jeux des entreprises participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network et Nintendo Eshop. Les sociétés participantes sont Activision Blizzard, Anuman, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, THQ Nordic, Ubisoft et Warner Bros. Les données numériques comprennent les jeux vendus en Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Koweït, Liban, Luxembourg, Malaisie, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, EAU, Royaume-Uni. Les données physiques comprennent tous les jeux, mais seulement ceux vendus en Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.