MONSTER HUNTER RISE présente de nouveaux monstres, un nouveau territoire et une démo sera disponible en janvier 2021

Une démo sera disponible en janvier 2021

Révélé aujourd’hui lors de l’évènement des Game Awards 2020, Capcom a dévoilé un nouveau trailer pour le très attendu Monster Hunter Rise ™

Aujourd’hui, à l’occasion des Game Awards 2020, Capcom a dévoilé un tout nouveau trailer pour Monster Hunter Rise™, le prochain épisode de la série RPG/action récompensée par de nombreux prix et véritable succès commercial. La vidéo présente deux nouveaux monstres, plusieurs déjà connus des joueurs et une nouvelle zone à explorer. Cette nouvelle bande-annonce offre un premier aperçu sur les mystérieux événements de la Calamité qui menacent le village de Kamura, lieu principal du jeu. Également annoncée lors de l’événement, une version démo de Monster Hunter Rise sera disponible sur Nintendo Switch™ en janvier 2021, avant le lancement mondial du jeu prévu le 26 mars 2021.

Révélés aujourd’hui, deux nouveaux monstres arriveront dans Monster Hunter Rise™. Le facétieux Bishaten présente une nouvelle et intimidante menace avec sa queue caractéristique et son goût marqué pour les kakis, qu’il stocke dans son estomac avant de lancer sur sa proie. En plus de son arsenal offensif, le Bishaten possède aussi de multiples options d’attaque avec sa queue et de puissantes rotations qui obligeront les Chasseurs à rester sur le qui-vive. Autre nouveau venu dans le bestiaire : le Somnacanth est un léviathan aquatique venimeux qui peut envoyer une poudre de sommeil qui laissera temporairement ses adversaires à sa merci… Cette bande-annonce inclut aussi un aperçu du leviathan Ludroth Royal et la wyverne rapace Grand Wroggi qui reviennent pour rejoindre la liste croissante des créatures de Monster Hunter Rise.

En plus du terrain de chasse connu sous le nom de « Temple oublié » déjà annoncé, la « Forêt inondée », nouvel environnement dévoilé, donnera aux joueurs l’occasion d’explorer et de combattre de féroces ennemis dans ce cadre envahi par la végétation et l’eau.

La bande-annonce présente également la Calamité qui menace le village de Kamura ne laissant aux habitants et aux joueurs de Monster Hunter Rise™ d’autre choix que de renforcer leurs défenses et de se préparer pour une bataille homérique. De plus amples informations concernant la Calamité seront révélées dans les mois à venir.

Une démo de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch™ a été annoncée aujourd’hui et sera disponible dans le monde entier en janvier 2021. Cette démo gratuite donnera aux Chasseurs l’occasion d’essayer l’ensemble des nouveaux outils du jeu, notamment le « Filoptère » et le nouveau compagnon « Chumsky », qui peuvent tous deux être utilisés pour traquer et vaincre des monstres menaçants de manière inédite. Plus de détails sur cette version seront annoncés ultérieurement.

À propos de Monster Hunter Rise :

Monster Hunter Rise est un Action/RPG qui transportera les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un tout nouveau lieu qui attire les visiteurs grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les Chasseurs auront enfilé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes, de tout nouveaux terrains de traque les attendront, comme les anciennes ruines du Temple oublié et bien d’autres encore. Pour la toute première fois, des actions « d’accrochage » des Monstres à l’aide d’un “Filoptère“, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent de novatrices manœuvres aériennes favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables qui offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque, tandis que les Palicos, “Felyne” bien connus de l’univers Monster Hunter, reviendront en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison.

Au fur et à mesure que les joueurs vaincront des monstres et progresseront dans le jeu, des objets provenant d’ennemis tombés au combat pourront être utilisés pour fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie. Les chasseurs peuvent relever ces défis en solo, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en jeu local ou coopératif en ligne, tout en profitant de la polyvalence du système Nintendo Switch™, qui permet de chasser partout, à tout moment et avec n’importe qui !

En plus de l’édition standard (physique et numérique) de Monster Hunter Rise, une édition numérique spéciale de luxe comprendra l’édition standard du jeu, ainsi qu’un bon d’achat pour un pack DLC numérique qui peut être échangé contre du contenu bonus dans le jeu, comme un ensemble d’Armures Spéciales “Kamurai”, des gestes exclusifs, des objets cosmétiques et bien plus encore.