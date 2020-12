Ruined King: A League of Legends Story dévoile son gameplay !

Dévoilée en avant-première pendant la cérémonie du The Game Awards 2020, la première vidéo de gameplay de Ruined King: A League of Legends Story – le premier jeu indépendant développé par Airship Syndicate et édité par Riot Forge – en dit plus sur les personnages du jeu.

Paris, le 11 décembre 2020 – A l’occasion du The Game Awards, Riot Forge et Airship Syndicate ont révélé les premières séquences de gameplay de Ruined King: A League of Legends Story dont la sortie est prévue pour 2021.

Riot Forge et Airship Syndicate en profitent pour donner plus de détails sur le gameplay de ce titre prenant place dans le monde de Runeterra où les joueurs pourront parcourir les rues tortueuses de Bilgewater et explorer les donjons mystérieux des Îles obscures. Dans ces différents endroits, les joueurs découvriront des secrets, des pièges et des énigmes, ainsi que de nouveaux monstres et ennemis en liberté.

Chaque champion possédera deux compétences qu’il pourra utiliser dans les donjons pour engager le combat, interagir avec les créatures ou l’environnement au fil de son exploration. Certains secrets ou énigmes ne pourront être résolus que par des champions spécifiques, des murs à briser avec le bouclier de Braum ou des ennemis cachés à révéler grâce à l’orbe d’Ahri.

Les joueurs pourront faire progresser leur champion, qui disposera des statistiques suivantes : puissance d’attaque, volonté, endurance, défense physique, défense magique, dégâts critiques, chances de coup critique, hâte, esquive, pénétration d’armure, pénétration magique et vol de vie.

Il y aura également une large sélection d’armes et d’armures (épées, pistolets et Armure de Warmog) dont les champions pourront s’équiper pour modifier leurs statistiques. Il sera possible de personnaliser et de fabriquer les objets grâce aux Accessoires, à l’Enchantement, l’Alchimie et la Cuisine.

Enfin, dans Ruined King, les joueurs pourront s’adonner à diverses activités qui pourront rapporter des récompenses ou des connaissances.