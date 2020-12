Séphiroth de la série Final Fantasy VII rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate en tant que nouveau combattant additionnel

L’arrivée de ce nouveau combattant n’est qu’une des nombreuses annonces faites durant les Game Awards

11 décembre 2020 – Dans une nouvelle bande-annonce diffusée pendant les Game Awards, Nintendo a annoncé que Séphiroth, l’iconique antagoniste de FINAL FANTASY VII va rejoindre Super Smash Bros. Ultimate en tant que combattant jouable en décembre. Séphiroth fait partie du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate qui inclut déjà Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft ainsi que trois autres combattants encore non révélés. Séphiroth rejoint Cloud en tant que deuxième personnage de FINAL FANTASY VII disponible comme combattant dans Super Smash Bros. Ultimate. Plus d’informations seront révélées sur Séphiroth au cours d’une vidéo spéciale qui sera diffusée le 17 décembre à 23:00.

En addition de l’arrivée de Séphiroth, d’autres annonces concernant la Nintendo Switch ont aussi été faites durant la cérémonie virtuelle. Capcom, partenaire de développement et d’édition de Nintendo, a révélé la bande-annonce de Ghosts ’n Goblins: Resurrection, un nouvel épisode de la série classique Ghosts ’n Goblins, disponible au format numérique sur Nintendo Switch le 25 février 2021. Ce nouveau jeu d’action et de plateformes dispose de magnifiques graphismes rappelant les livres de contes et rend hommage aux jeux Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts.

Les fans voulant jouer aux deux premiers jeux de la série Ghosts ’n Goblins pourront le faire avec Capcom Arcade Stadium, la collection numérique tout juste annoncée regroupant 32 titres classiques de Capcom et sera disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch en février 2021. Cette collection inclut en téléchargement gratuit 1943: The Battle of Midway, le jeu de tir se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des packs additionnels disponibles à l’achat contenant des jeux supplémentaires tels que les classiques Bionic Commando, Strider et Super Street Fighter II Turbo.

Une nouvelle bande-annonce pour le jeu MONSTER HUNTER RISE de Capcom a aussi été diffusée pendant les Game Awards. Cette nouvelle vidéo du jeu d’action qui sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch a présenté de nouveaux monstres, une nouvelle zone et annoncé la disponibilité d’une démo gratuite du jeu disponible en janvier 2021 sur le Nintendo eShop. Plus de détails à propos de cette démo seront annoncés prochainement.

Durant les Games Awards, Animal Crossing : New Horizons a remporté le prix du Meilleur Jeu Familial. Plusieurs titres développés et édités par les partenaires de Nintendo et d’ores et déjà disponibles sur Nintendo Switch ont été nominés ou ont remporté des prix durant la cérémonie, tels que : Hades pour le Meilleur Jeu d’Action et le Meilleur Jeu Indépendant ou Mortal Kombat 11 Ultimate qui remporte le Meilleur Jeu de Combat.

