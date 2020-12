La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Atelier Ryza 2, Outbreak, Mercenaries Blaze, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Persona 5 Strikers – 12.0GB

The Last Dead End – 8.4GB

Abyss of the Sacrifice – 6.2GB

Deemo Reborn – 4.3GB

Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – 3.1GB

Body of Evidence – 2.3GB

Elliot – 1.4GB

Speed Truck Racing – 578MB

Dark Arcana: The Carnival – 482MB

Kauil’s Treasure – 442MB

Spirit Arena – 397MB

Dungeon Limbus – 374MB

Traditional Tactics Ne+ – 153MB

Hitori Logic – 146MB

Smart Moves – 55MB