EA remporte la course aux enchères pour reprendre Codemasters

C’est l’information gros-sous de ce début de semaine. Jusqu’à ce Week-end, c’était Take-Two interactive qui était en lice pour racheter Codemasters, ils se sont finalement fait doubler par Electronic Arts qui annonce avoir mis sur la table près de 1.2 billion $ pour racheter l’éditeur Anglais.

(Beaucoup plus que Take-Two qui n’en proposait que 870 million $)

L’acquisition devrait se finaliser au cours du premier trimestre de 2021.

Les CEO’s des deux boites semblent ravis de l’accord convenu, le président de Codemasters affirmant que les deux sociétés partagent l’ambition d’être leader dans le domaine des jeux de courses automobile. Pour lui, cette union permettra de créer des jeux encore meilleurs pour les passionnés de sports automobiles.

De son côté, Andrew Wilson (PDG d’EA) ajoute que les jeux de course gagne en intérêt pour les joueurs et qu’avec Codemasters ils pourront se positionner en leader pour développer ce type de jeux. Soulignant également qu’avec l’expertise et la technologie d’EA couplé à Codemasters permettra de proposer le meilleur dans le domaine des jeux de courses.

L’éditeur a d’ailleurs communiqué sur les motifs économiques et ludiques de cette acquisition, nous vous en proposons la traduction ici :

Electronic Arts est persuadé que la coopération entre EA et Codemasters sera profitable à la fois pour les franchises populaires de Codemasters et de EA.

Faire coopérer les talents de Codemasters dont les franchises comme Formula One, DiRT, DiRT Rally, Grid et Project Cars avec la franchise Need For Speed de EA, le jeu mobile Real Racing et la marque EA Sports va permettre à nos équipes d’innover d’avantage et d’améliorer encore plus le contenu et l’expérience de jeu pour un public des jeux de course en pleine expansion.

Les équipes créatives de Codemasters ont produit des jeux de courses de grande qualité pendant des années, notamment la franchise Formula One qui est une des préférée des fans de F1.

EA pense qu’ils peuvent renforcer les compétences de Codemasters, en leur faisant bénéficier de leur expertise dans le domaine des services en ligne, dans l’analyse des jeux et la technologie. De plus, les équipes d’EA attachés au développement, à l’art, la motion capture, le contrôle qualité, la conformité et la localisation seront à la disposition de Codemasters.

Les compétences d’EA dans la distribution, le marketing et le développement de jeux va également renforcer celle de Codemasters et permettre à Codemaster d’étendre ses parts de marché avec ses franchises.

L’association entre Codemasters et Electronic Arts va permettre de développer des nouveaux et très bons jeux de course sur de nombreuses plateformes pour toucher un maximum de joueurs à travers le monde.

Cette union va également permettre d’enrichir le catalogue de jeux en ligne d’EA.

L’association de Codemasters et Electronic Arts sera financièrement profitable aux deux parties.

Du côté de Codemasters, l’ensemble de l’équipe de direction actuelle sera maintenue.

Codemasters est principalement connu pour ses jeux de course automobile, comme la série Formula One, mais aussi Dirt, Dirt-Rally et Grid, se positionnant même en référence pour le genre.

Les licences fortes de Codemasters se rajoutent donc à l’escarcelle de EA qui possède déjà les franchises Burnout, Need For Speed et Real Racing.

Ce que ce Deal peut changer pour les joueurs Nintendo Switch ? Un éventuel portage ou sortie de nouveaux titres pour les licences Codemasters, qui a jusqu’à maintenant un peu boudé la console de Nintendo…Bientôt un Formula One ou un DiRT Rally digne de ce nom sur Switch ?

source : Gameindustry.biz / Communiqué EA