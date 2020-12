Best Day Ever, nouveau jeu narratif de ReRolled Studio annoncé sur Nintendo Switch

Incarnez 4 personnages, vivez leurs histoires personnelles et gérez leur quotidien pour créer la plus belle des journées. Dans ce jeu narratif, vos décisions impactent l’issue de chaque histoire.

Le jeu sortira sur Nintendo Switch via l’eShop pour début 2021.

Best Day Ever est un jeu narratif dans lequel vous incarnerez 4 personnages. Votre objectif ? Gérer leur quotidien et les aider à surmonter leurs difficultés pour créer la plus belle des journées.

VIVEZ 4 HISTOIRES RICHES

Dans la ville de Waters City, tout n’est pas rose. Emma, Jordan, Paul et Jenny ne diront pas le contraire : ils vivent au quotidien de nombreuses injustices et ont besoin de votre aide pour affronter ces épreuves. Apprenez à les connaître et atteignez leurs objectifs en prenant de bonnes décisions à leurs côtés.

VOS CHOIX ONT UN RÉEL IMPACT

Chaque histoire est composée de multiples dénouements. Ce sont VOS décisions qui changeront les événements vécus par les personnages et traceront leur chemin vers la plus belle des journées. Et si finalement, ces histoires en apparence indépendantes étaient liées entre elles ?

DES PERSONNAGES ATTACHANTS

Emma Nadjeur : Manager dans l’entreprise d’agroalimentaire BisKot, Emma fournit un travail de qualité et ne compte pas ses heures. Cependant, elle subit régulièrement des remarques sexistes de certains de ses pairs et ne le supporte plus.

: Manager dans l’entreprise d’agroalimentaire BisKot, Emma fournit un travail de qualité et ne compte pas ses heures. Cependant, elle subit régulièrement des remarques sexistes de certains de ses pairs et ne le supporte plus. Jordan Neal : Jordan est un joueur clé de l’équipe de basketball de l’université de Waters. Celle-ci s’est qualifiée au grand tournoi des universités, une chance unique pour les membres de l’équipe. Son compagnon juge que c’est l’occasion rêvée pour Jordan d’enfin le présenter à ses coéquipiers.

: Jordan est un joueur clé de l’équipe de basketball de l’université de Waters. Celle-ci s’est qualifiée au grand tournoi des universités, une chance unique pour les membres de l’équipe. Son compagnon juge que c’est l’occasion rêvée pour Jordan d’enfin le présenter à ses coéquipiers. Jenny : Étudiante dans la prestigieuse université de Waters, Jenny a toujours été bonne élève. Pourtant, à quelques semaines de ses partiels, elle ne réussit plus à se concentrer sur ses révisions et angoisse à l’idée de se rendre en cours.

: Étudiante dans la prestigieuse université de Waters, Jenny a toujours été bonne élève. Pourtant, à quelques semaines de ses partiels, elle ne réussit plus à se concentrer sur ses révisions et angoisse à l’idée de se rendre en cours. Paul Hitik : Paul est l’un des 5 candidats à l’élection de la mairie de Waters. Il a conscience que sa ville est le lieu de nombreuses injustices et entend défendre sa candidature pour changer les choses à grande échelle.

GARDEZ LE CONTACT AVEC LEURS PROCHES

Avec plusieurs dizaines de personnages secondaires, Best Day Ever approfondit de nombreuses relations d’amitié, d’amour et de rivalité. Pour rester en contact avec les amis d’Emma, Jordan, Jenny et Paul, le téléphone est votre meilleur allié. Il est ainsi possible d’envoyer et recevoir des appels, des messages ou encore de garder un oeil sur des rendez-vous importants.