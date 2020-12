Football Manager 2021 Touch est disponible sur Nintendo Switch

Créez la sensation dans le monde du football en téléchargeant FM21 Touch dès maintenant sur le Nintendo eShop. La refonte de l’interface utilisateur offre la meilleure expérience visuelle de la série et tire partie des commandes innovantes de la console pour une navigation plus fluide.

Football Manager 2021 Touch arrive sur l’Epic Games Store, Steam, iPad et tablettes Android le 1er décembre.

“Touch” est une version de Football Manager destinée aux amateurs de gestion de club de football qui n’ont pas le temps de profiter au maximum du jeu “complet”. Épuré et simplifié, FM21 Touch garde toute la profondeur de la version de bureau et se concentre sur les fondamentaux du métier : tactique et transferts.

Pour vous préparer à une bonne saison, voici un aperçu des principaux ajouts.

Le spectacle du jour de match

FM21 Touch propose une série d’améliorations graphiques et un affichage plus centré sur l’action, pour une expérience de jeu vraiment différente. Découvrez les consignes du banc, qui vous permettent de motiver, de galvaniser ou de pousser vos joueurs à se dépasser.

Performances améliorées grâce aux données

FM21 Touch offre de nouvelles façons d’utiliser les données et permet aux entraîneurs d’atteindre de nouveaux sommets. Analyse poussée des rapports d’équipe, les actualités et les résumés de fin de saison soulignent les points forts de votre groupe et illustrent exactement votre niveau face à la concurrence, tout comme votre aptitude à tirer parti de ses faiblesses. FM21 Touch propose aussi un nouveau système “Objectifs à atteindre” (SIxG), qui vous indique si vous avez (ou non) concrétisé les occasions qui se sont présentées à vous.

Fêtez votre succès

Quoi de plus exaltant que de soulever le trophée ? Les succès seront d’autant plus doux dans FM21 Touch, qui propose une série de nouveaux éléments de présentation.

Les célébrations sont plus importantes : regardez vos joueurs fêter leur victoire et recevoir leurs médailles devant leurs fans (qui attendaient ça depuis si longtemps). Vous pourrez toujours survoler les saisons, mais vous aurez le choix de faire une pause pour profiter du succès quand il se présentera.

Vous aurez aussi une meilleure analyse sur ce qui s’est bien passé, sur vos meilleures performances et sur les domaines qu’il reste à améliorer pour vous aider à écrire votre légende.

Le moteur de match le plus immersif à ce jour

Vous pouvez toujours choisir le “Résultat immédiat” et sauter au coup de sifflet final, mais nous vous conseillons de profiter de toute l’action grâce au moteur de match le plus intelligent de la série.

Les réglages du système d’animation apportent des déplacements de joueurs plus fluides et réalistes, tandis que la prise de décision et l’IA retravaillée créent une représentation précise du beau jeu sur tous les secteurs du terrain. Ce n’est là qu’un aperçu des nouveautés. Les entraîneurs auront bien d’autres choses à découvrir sur FM21 Touch, avec une avalanche de nouvelles fonctionnalités qui les rapprocheront encore plus de leur rêve et des grands clubs mondiaux.