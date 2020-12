Le mode hardcore débarque aujourd’hui sur Ghostrunner. Découvrez également un premier DLC cosmétique spécial hiver.

Les éditeurs All In! Games et 505 Games sont heureux d’annoncer la sortie ce jour sur PC du mode hardcore dans Ghostrunner, le jeu d’action parkour cyberpunk à la première personne développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks™. Ce nouveau mode est disponible gratuitement. Il sortira sur Playstation 4 et Xbox One le 17 décembre et sera lancé sur Nintendo Switch le 14 janvier 2021.

A cette sortie, s’ajoute un DLC cosmétique spécial hiver disponible, quant à lui, au prix public conseillé d’1.99€.

Vous avez terminé Ghostrunner et êtes à la recherche d’un nouveau défi ? Tentez de gravir la Tour Dharma en mode hardcore. Challengez vos compétences et mesurez-vous à des niveaux modifiés et des ennemis encore plus retors dès le début de l’aventure. Devenez un Ghostrunner invincible ! Profitez pleinement de l’esprit des fêtes de fin d’année avec le Winter Pack (DLC 1), qui comprend un Katana Cold Snap, accompagné d’un gant Cold Blood pourpre, du meilleur effet. Le pack est disponible au prix d’1.99€ Ghostrunner est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (sur Steam, l’Epic Games Store, et GOG). Le jeu sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 2021. Ghostrunner est classé PEGI 16+.