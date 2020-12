Parcourez des mondes épiques dans COLLECTION OF SAGA FINAL FANTASY LEGEND disponible sur Nintendo Switch

PARIS, le 15 décembre 2020 – SQUARE ENIX célèbre aujourd’hui le lancement de COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND™ sur Nintendo Switch™. Grâce à cette collection numérique, les joueurs peuvent découvrir les trois premiers titres de la série à succès SaGa : THE FINAL FANTASY LEGEND, FINAL FANTASY LEGEND II et FINAL FANTASY LEGEND III. Cette série a su conserver tout le charme des jeux d’origine, si novateurs il y a 30 ans. Elle offre une aventure passionnante pour les fans inconditionnels comme pour les nouveaux joueurs.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND est un excellent moyen de découvrir cette série emblématique créée par Akitoshi Kawazu, avec notamment le tout premier titre THE FINAL FANTASY LEGEND, sorti sur Game Boy™ en 1990. Les fans de RPG pourront profiter de ces fidèles adaptations de ces titres 8 bits classiques offrant des aventures nostalgiques et originales. Les joueurs parcourront des mondes fantastiques riches en monstres à affronter, villes à explorer et histoires classiques à découvrir. En outre, cette collection intègre différentes améliorations ergonomiques et de nouvelles fonctionnalités optimisant l’expérience de gameplay : boosts de vitesse, agrandissement ajustable de l’écran, mode d’affichage rétro, musiques et illustrations commémoratives.

Les joueurs découvriront également : une chanson spéciale de célébration intitulée « Across the Sa・Ga » et composée par Kenji Ito, huit fonds d’écran différents en jeu et la possibilité de jouer avec des textes en japonais ou en anglais. THE FINAL FANTASY LEGEND a été le tout premier RPG conçu pour Game Boy, pour lui faire honneur, les joueurs peuvent détacher les Joy-ConTM, tenir la console verticalement et utiliser les boutons à l’écran pour retrouver l’expérience Game Boy authentique.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND est désormais disponible sur Nintendo Switch au format numérique via le Nintendo eShop.