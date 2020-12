21 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Encore une belle news bien chargée.

Et on commence avec Taxi Chaos, un successeur spirituel de Crazy Taxi, qui sortira le 23 février prochain sur Nintendo Switch.

PBA Pro Bowling 2021 sortira le 21 décembre sur la boutique en ligne de la console hybride.

PBA Pro Bowling 2021 est le jeu ultime pour tous les passionnés de bowling ! Vous pouvez désormais jouer en incarnant l’un de vos joueurs pros PBA préférés ! Jouez en ligne contre vos amis, en face à face et en tournois, ou démarrez votre Carrière PBA pour bénéficier d’une expérience solo unique. Ce jeu plaira à tous, car ses options permettent à la fois de découvrir un mode de simulation authentique ou un style d’arcade de gameplay explosif ! PBA Pro Bowling 2021 est sous licence officielle de la Pro Bowlers Association et comprend 26 des meilleurs joueurs pros actuels, ainsi que des commentaires dans le jeu du duo de commentateurs TV Rob Stone et le légendaire Randy Pedersen. Voici la liste des nouvelles fonctionnalités passionnantes pour 2021 : .

Mode Face à face en ligne.

Jouez en incarnant votre joueur pro PBA préféré.

Finale Stepladder ajoutée à plus de 100 tournois du mode Carrière.

Physique améliorée des boules et des quilles.

La physique des pistes inclut désormais la dégradation et la persistance des profils de huilage.

Andrew Anderson ajouté au jeu.

Plus de 150 boules parmi lesquelles choisir et à gagner : 40 nouvelles boules des marques les plus populaires de tous les meilleurs fabricants, utilisées sur le PBA Tour, ont été ajoutées.

Shadow Gangs sortira le 7 janvier sur l’eShop au prix de 23.99€.

Shadow Gangs est un jeu d’action ninja de style arcade. Les graphismes sont de style traditionnel HD dessinés à la main. La bande originale a été réalisée par un guitariste solo durant une période de 5 ans. Vous jouez le rôle de Dan, l’actuel maître de l’ordre des ninjas. Votre mission est de réduire votre famille de l’organisation criminelle Shadow Force, dont les membres sont connus comme les Shadow Gangs Utilisez votre capacité de transformation ninja et vos pouvoirs spéciaux. Aventurez-vous sur 10 niveaux, éliminez les 6 boss, sauvez votre famille et anéantissez les Shadow Gangs. Vivez La Legend De Dan Le Ninja Rouge!

Candy 2048 Challenge sortira le 25 décembre pour 7,99 €.

Candy 2048 Challenge remet le célèbre 2048 au goût du jour avec une nouvelle fonction multijoueur. Profitez des joies intenses de 2048 et affrontez vos amis un par un pour savoir une bonne fois pour toutes qui est le meilleur !

Here Comes Niko! est annoncé sur Nintendo Switch pour l’année prochaine.

Stray Cat Doors 2 sortira aussi en 2021.

Arcade Archives: VS. Tennis est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 6.99€ / £6.29 / $7.99 / 838 Yens.

Akita Oga Mystery Annai: Kogoeru Ginreika sortira le 24 décembre au Japon sur l’eShop.

Un jeu d’aventure aux éléments de stratégie et de gestion dans un environnement de fantasy médiévale, s’inspirant de classiques tels que Warcraft 3 et The Settlers. The Unexpected Quest sortira le 23 janvier prochain sur Nintendo Switch.

Un jeu d’aventure aux éléments de stratégie et de gestion dans un environnement de fantasy médiévale, s’inspirant de classiques tels que Warcraft 3 et The Settlers. Accomplissez des quêtes, trouvez des trésors et gérez vos ressources pour construire, vous battre, jeter des sorts et faire des potions afin de ramener l’ordre dans un monde au bord de la catastrophe.

EXPLOREZ

D’étranges créatures vivant dans différents lieux vous attendent. Certaines vous aideront, d’autres auront besoin de votre aide et il y en aura aussi à qui vous plairez… enfin, à qui votre cerveau tout frais plaira. Vous visiterez des villages tranquilles, des sommets enneigés, des forêts impénétrables et des marais nauséabonds. Mais une chose ne changera jamais: l’aventure vous attendra où que vous soyez!

RÉCOLTEZ DES RESSOURCES

Récupérez tout ce qui peut être ramassé! Les Nains sont de gros travailleurs, mais ils ne feront rien l’estomac vide. Vous ne pouvez pas construire un moulin à partir de branches et de boue, alors il faudra trouver des matériaux adaptés. Faites des réserves de nourriture et des stocks de matériaux, et votre monde se développera à toute vitesse!

CONSTRUISEZ

Construisez des ponts au-dessus de rivières déchaînées, des jetées dans les marées, réparez des bâtiments et bâtissez-en de nouveaux! Les moulins produisent de la nourriture, les scieries procurent des matériaux de construction, les forges amélioreront l’équipement… et vous pourrez toujours vendre vos surplus au marché. De nombreux styles et couleurs de bâtiments vous attendent en jeu.

ACCOMPLISSEZ DES QUÊTES

Les citoyens du monde ont toujours des problèmes à résoudre et des quêtes à vous confier. Essayez d’aider tout le monde et récoltez le fruit de votre dur travail. Vous pouvez aussi compter sur le plus important : des remerciements sincères*.

* Les personnages du jeu n’ont pas de vrais sentiments.

COMBATTEZ

Vous irez parfois plus vite avec une épée et un mot gentil qu’en faisant juste preuve de politesse. Engagez des soldats expérimentés, améliorez leur armure et leur arme, partez au combat et remportez des victoires. Quiconque ose encore dire que la plume est plus forte que l’épée n’a jamais eu de Claymore sous la gorge!

JETEZ DES SORTS

Pas assez de nourriture ou de matériaux? Vos soldats meurent de leurs blessures? Les ouvriers ont décidé de former un syndicat? Les objets et les potions magiques vont résoudre ces problèmes! Économisez de l’or, accomplissez des quêtes et pillez des coffres. Il y a de nombreuses façons d’obtenir des objets magiques!

Tinker Racers sortira au premier trimestre 2021.

Void Source sortira sur Nintendo Switch le 28 décembre (24 au Japon) pour $5.99 / ¥640.

Elliot sortira le 24 décembre pour 9,99€.

Elliot est un jeu de plateforme 2D coloré inspiré dans les classiques 16 bits mais avec une touche hardcore. Ne vous laissez pas berner par les apparences, c’est un jeu difficile! Courir, sauter et tableau de bord à travers plus de 60+ niveaux pour résoudre le mystère qui entoure le monde d’Elliot, Manuel et l’Mombas adorable. Elliot, cette petite boule bleue adorable, est un Momba, sauvage, créature libre, musicale qui vit seul dans le monde naturel. Eh bien, pas tout à fait seul: avec son ami, Manuel. Mais un jour apparemment ordinaire, les choses étranges commencent à se produire.

Drunken Fist sortira le 24 décembre.

Toujours au 24 décembre, Kingdom Tales sortira pour $9.99 / ¥1,049.

Une ancienne prophétie raconte qu’un jour… les puissants dragons partiront en quête de nouvelles terres qu’ils revendiqueront comme les leurs ! Le jour est venu ! La prophétie s’accomplit ! Désormais, seule une personne courageuse et audacieuse pourra établir une amitié durable entre l’humanité et les dragons ! Explorez, rassemblez des ressources, produisez et échangez, construisez et réparez ! Le long de votre périple, partez à la rencontre de druides, de fées sylvestres, d’ogres, de dragons ainsi que d’autres créatures fantastiques ! Amusez-vous à jouer contre la montre pour terminer tous les niveaux de ce magnifique jeu de gestion et de stratégie !

Dungeon Nightmares 1 & 2 Collection sortira le 7 janvier prochain au Japon pour ¥1,200.

Cozy Grove est annoncé sur Nintendo Switch et sortie dans le première partie de l’année 2021.

Fantasy Tavern Sextet -Vol.2 Adventurer’s Days- sortira le 14 janvier pour ¥800. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, il semble probable que le jeu sera simultanément diffusé chez nous. Le vol. 1 a été lancé sur les eShops NA/EU le même jour que le Japon, avec une prise en charge linguistique pour l’anglais, le chinois et le japonais.

Isolation Story sortira le 22 décembre pour 9,59 €.

Onsen Master est annoncé sur Nintendo Switch.

Voici la cinématique d’introduction (opening) pour Grisaia: Phantom Trigger 5.5:

Wrestling Empire sortira le 11 janvier prochain sur l’eShop.

Et pour terminer cet article, voici le top des ventes de la semaine sur l’eShop US lors de la semaine du 17 décembre.

Software

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Pokemon Red Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Gold Tomodachi Life Super Mario Bros. 3 Pokemon Silver Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Omega Ruby Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Blue Pokemon Alpha Sapphire Super Mario 3D Land Super Mario World Pokemon X Zelda: Oracle of Seasons Super Mario Bros. Zelda: Oracle of Ages Zelda: A Link Between Worlds

Videos