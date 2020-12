Bandai Namco lance aussi des promotions de Noël sur Nintendo Switch

Bandai Namco lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 31 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $35.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe 35.99€

Digimon Story: Cyber Sleuth: Complete Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

Doraemon Story of Seasons – $24.99 (prix de base: $49.99), aussi disponible en Europe 24.99€

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99), aussi disponible en Europe 29.99€

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (prix de base: $29.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe 14.99€

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe 29.99€

Namco Museum Archives Vol. 1 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Ni no Kuni – $14.99 (prix de base: $49.99), aussi disponible en Europe 14.99€

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe 34.99€

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe 14.99€

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe 14.99€

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99), aussi disponible en Europe 14.99€