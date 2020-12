Cyberpunk 2077, la meilleure version à venir sur Nintendo Switch … ?

C’est ZE nouvelle de ce début de semaine, alors qu’une « majorité » de joueurs se plaignent de la qualité du jeu sur PS4 et Xbox One, allant même jusqu’à pousser l’éditeur du jeu CdProjekt à rembourser le jeu aux mécontents, le youtuber Nintendrew a mis en ligne un vidéo durant laquelle on le voit jouer au jeu tant décrié…sur sa Nintendo Switch !

On constatera que le jeu est très fluide et tourne même en 1080p ! Nouveau portage de génie sur Switch… ? En fait non, le youtuber explique qu’il a hacké sa Switch pour y installer Google Stadia et ainsi profiter du titre (chose que l’on ne vous recommande pas !)

Toutefois l’intérêt de cette vidéo, c’est la mise en avant de l’alternative « cloud » pour le portage de certains gros jeux, même si cela se fait au profit de la mobilité de la Switch. Après le très réussi Control (dont vous pouvez retrouver notre avis ici) et avec des titres comme Hitman 3 dont la version Cloud est prévue pour janvier et les remakes de Resident Evil 2 et 3 qui ont été fortement évoqués, on ne serait pas surpris d’y voir également débarquer Cyberpunk 2077 (ce qui serait également une bonne occasion pour le studio de gagner un peu d’argent avec le titre).

En attendant, il parait clair de se dire que si ça tourne bien sur Stadia, ça tourne tout aussi bien sur Switch… !

Avez-vous déjà testé le cloud sur Switch ? Est-ce que les titres annoncés ou un éventuel portage de Cyberpunk 2077 pourraient vous faire franchir le pas ?

En attendant, on vous propose de découvrir la vidéo de Nintendrew ici :