Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Ageless – $8.99 (prix de base: $14.99)

AI: The Somnium Files – $23.99 (prix de base: $59.99)

Alien: Isolation – $24.49 (prix de base: $34.99)

Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

A Robot Named Fight – $1.99 (prix de base: $12.99)

Ashen – $15.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Astebreed – $5.99 (prix de base: $19.99)

Battle Princess Madelyn – $4.99 (prix de base: $19.99)

Battle Princess Madelyn Royal Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Beat Cop – $2.99 (prix de base: $14.99)

BioShock 2 Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

Bleed – $2.39 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $5.24 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.24 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $17.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $23.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

Braveland Trilogy – $3.74 (prix de base: $14.99)

Call of Cthulhu – $13.99 (prix de base: $39.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Candleman – $9.99 (prix de base: $14.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $35.99 (prix de base: $59.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $1.99 (prix de base: $9.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $19.99 (prix de base: $39.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Cytus Alpha – $29.99 (prix de base: $49.99)

Dandy Dungeon – $11.39 (prix de base: $18.99)

Dead Cells – $14.99 (prix de base: $24.99)

Death Squared – $0.99 (prix de base: $14.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $2.59 (prix de base: $12.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dokuro – $1.99 (prix de base: $8.99)

Donut County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Door Kickers: Action Squad – $5.24 (prix de base: $14.99)

Doraemon Story of Seasons – $24.99 (prix de base: $49.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Dougle Pug Switch – $4.49 (prix de base: $8.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Dragon Quest – $3.49 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – $4.54 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $8.74 (prix de base: $12.49)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $1.99 (prix de base: $6.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Earth Atlantis – $3.44 (prix de base: $14.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Everspace: Stellar Edition – $23.99 (prix de base: $39.99)

Fairune Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Falcon Age – $9.99 (prix de base: $19.99)

Family Feud – $19.99 (prix de base: $29.99)

Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella Link – $29.99 (prix de base: $49.99)

Felix the Reaper – $2.49 (prix de base: $24.99)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $59.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Florence – $2.99 (prix de base: $5.99)

For The King – $8.49 (prix de base: $24.99)

Freedom Finger – $7.49 (prix de base: $14.99)

Fuser – $39.59 (prix de base: $59.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Ghost 1.0 – $2.99 (prix de base: $9.99)

Ghost Blade HD – $5.99 (prix de base: $14.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Going Under – $14.99 (prix de base: $19.99)

Golf With Your Friends – $11.99 (prix de base: $19.99)

Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

Graceful Explosion Machine – $6.49 (prix de base: $12.99)

GRID Autosport – $19.99 (prix de base: $34.99)

Guilt Battle Arena – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hand of Fate 2 – $9.99 (prix de base: $29.99)

Horace – $2.09 (prix de base: $14.99)

Hotshot Racing – $13.39 (prix de base: $19.99)

HyperParasite – $2.99 (prix de base: $17.99)

Hypnospace Outlaw – $13.99 (prix de base: $19.99)

I Am Dead – $13.99 (prix de base: $19.99)

I Am Setsuna – $19.99 (prix de base: $39.99)

Iconoclasts – $7.99 (prix de base: $19.99)

Immortals Fenyx Rising – $39.99 (prix de base: $59.99)

Implosion – $4.79 (prix de base: $11.99)

Incredible Mandy – $7.49 (prix de base: $14.99)

Inside My Radio – $1.99 (prix de base: $9.99)

Iro Hero – $3.89 (prix de base: $12.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Journey to the Savage Planet – $17.99 (prix de base: $29.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $38.99 (prix de base: $59.99)

Just Dance 2020 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99)

Just Shapes & Beats – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kamiko – $1.99 (prix de base: $4.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $14.99 (prix de base: $29.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Kero Blaster – $3.99 (prix de base: $9.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $8.99 (prix de base: $19.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – $7.99 (prix de base: $39.99)

Lode Runner Legacy – $5.99 (prix de base: $11.99)

Lost Sphear – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lost Wing – $1.99 (prix de base: $7.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Ministry of Broadcast – $5.99 (prix de base: $14.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $14.79 (prix de base: $39.99)

Moonlighter – $7.49 (prix de base: $24.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $14.99 (prix de base: $24.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (prix de base: $29.99)

MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $29.99)

My Brother Rabbit – $2.24 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $8.99 (prix de base: $29.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Naruto Shippuen: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Neo Atlas 1469 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Ni no Kuni – $14.99 (prix de base: $49.99)

No More Heroes – $17.99 (prix de base: $19.99)

No More Heroes 2: Desperate Struggle – $17.99 (prix de base: $19.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.24 (prix de base: $14.99)

Old Man’s Journey – $4.99 (prix de base: $9.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oninaki – $24.99 (prix de base: $49.99)

OPUS: Rocket of Whispers – $3.59 (prix de base: $8.99)

OPUS: The Day We Found Earth – $2.00 (prix de base: $5.00)

Outbuddies DX – $7.99 (prix de base: $17.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

PixelJunk Monsters 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

Portal Knights – $11.99 (prix de base: $19.99)

Postal Redux – $6.99 (prix de base: $9.99)

Pumpkin Jack – $20.99 (prix de base: $29.99)

Puzzle & Dragons Gold – $4.99 (prix de base: $14.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Reverie: Sweet As Edition – $5.19 (prix de base: $12.99)

RIOT: Civil Unrest – $3.99 (prix de base: $19.99)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

Riverbond – $4.99 (prix de base: $24.99)

Robotics;Notes DaSH – $17.49 (prix de base: $34.99)

Robotics;Notes Elite – $17.49 (prix de base: $34.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $23.99 (prix de base: $29.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $14.99 (prix de base: $29.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Shadows of Adam – $8.99 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $4.19 (prix de base: $11.99)

Smoke and Sacrifice – $4.99 (prix de base: $19.99)

Snake Pass – $4.99 (prix de base: $19.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

Spirit of the North – $12.49 (prix de base: $24.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Star Ocean: First Departure R – $12.59 (prix de base: $20.99)

Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base: $59.99)

Stranded Sails – $9.99 (prix de base: $24.99)

Summer in Mara – $13.74 (prix de base: $24.99)

Super Chariot – $2.08 (prix de base: $14.90)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Surgeon Simulator CPR – $6.49 (prix de base: $12.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

Tangle Tower – $12.99 (prix de base: $19.99)

Telling Lies – $9.99 (prix de base: $19.99)

Teslagrad – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Bradwell Conspiracy – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Count Lucanor – $2.24 (prix de base: $14.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Long Dark – $23.44 (prix de base: $34.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Survivalists – $18.74 (prix de base: $24.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition – $2.99 (prix de base: $29.99)

Toki – $2.08 (prix de base: $14.90)

Tools Up! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight III – $19.99 (prix de base: $39.99)

Trials of Mana – $29.99 (prix de base: $49.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Ultimate Chicken Horse – $8.24 (prix de base: $14.99)

Unbox: Newbie’s Adventure – $5.99 (prix de base: $29.99)

Underhero – $5.77 (prix de base: $16.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Vambrace: Cold Soul – $9.99 (prix de base: $24.99)

Vaporum – $7.49 (prix de base: $24.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Venture Kid – $3.50 (prix de base: $10.00)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

What Remains of Edith Finch – $5.99 (prix de base: $19.99)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $8.99 (prix de base: $14.99)

World of Final Fantasy Maxima – $19.99 (prix de base: $39.99)

World to the West – $11.99 (prix de base: $19.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

WWE 2K Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Yesterday Origins – $2.98 (prix de base: $14.90)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $11.99 (prix de base: $29.99)

Yu-No: A Girl Who Chants Love at the Bound of This World – $19.99 (prix de base: $49.99)

YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base: $19.99)