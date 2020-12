Ubisoft lance aussi des promotions de Noël sur Nintendo Switch dont Immortals Fenyx Rising

Bandai Namco lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 31 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe pour 24€99

Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe pour 14€79

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 5€99

Family Feud – $19.99 (prix de base: $29.99)

Immortals Fenyx Rising – $39.99 (prix de base: $59.99)

Immortals Fenyx Rising Gold Edition – $66.99 (prix de base: $99.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $29.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe pour 23€99

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99), aussi disponible en Europe pour 39€59

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 14€79

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 7€99

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99), aussi disponible en Europe pour 14€79

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99), aussi disponible en Europe pour 14€39

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 7€99

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99), aussi disponible en Europe pour 3€99

Valiant Hearts: The Great War (Soldats Inconnus – Mémoires de la Grande Guerre)– $4.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 5€99

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)