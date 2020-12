Super Nintendo World : un personnage de l’univers Mario découvert dans l’application mobile du parc

Alors que Shigeru Miyamoto en personne nous a fait une vidéo de présentation du Super Nintendo World à Universal Studios Japan, un personnage manque toujours à l’appel. Il est en rumeur depuis longtemps et voici qu’aujourd’hui des dataminers ont trouvé dans l’application mobile d’Universal Studio un certains nombres d’assets liés à Donkey Kong (et Diddy Kong). Certains s’attendent donc à le voir dans l’une des attractions des différents parcs à venir.

Universal Japan’s #SuperNintendoWorld mobile app was datamined and several Donkey Kong related stickers were found, all but confirming the existence of the rumored DK expansion. Nintendo EPD has big plans for DK, and if you can’t hear them coming, you haven’t been listening… pic.twitter.com/4bklc64ITi

— Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) December 20, 2020