Ubisoft lance aussi des promotions de Noël sur Nintendo Switch et 3DS

Bandai Namco lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 4 janvier. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Nintendo Switch

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 11€99

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9€99

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99), aussi disponible en Europe pour 19€99

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 12€99

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 7€99

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99), aussi disponible en Europe pour 7€99

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99), aussi disponible en Europe pour 14€99

3DS

Apollo Justice: Ace Attorney – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Legacy Collection – $5.99 (prix de base: $14.99)

Monster Hunter 3 Ultimate – $5.99 (prix de base: $19.99)

Monster Hunter 4 Ultimate – $8.99 (prix de base: $29.99)

Monster Hunter Generations – $15.99 (prix de base: $39.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies – $8.99 (prix de base: $29.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice – $11.99 (prix de base: $29.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $11.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil: The Mercenaries 3D – $4.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Super Street Fighter IV 3D Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)