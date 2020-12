XSEED Games tease deux nouveaux jeux pour 2021

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

No More Heroes

No More Heroes 2: Desperate Struggle

Les jeux XSEED ont connu une année 2020 très chargée, avec la sortie de 11 jeux au cours de l’année. Sur ces 11 jeux, 5 d’entre eux sont sortis sur Nintendo Switch, mais on notera aussi le protage PC de Daemon X Machina. Parmi les 5 jeux Nitnendo Switch sortis par XSEED cette année, on trouve Rune Factory 4 Special, No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle.

Quant à l’année 2021, elle s’annonce déjà intéressante avec les sorties de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town et de Rune Factory 5 qui ont déjà été annoncés sur Nintendo Switch. Et il y en aura peut-être d’autres à venir. En effet, XSEED Games tease deux titres non annoncés pour 2021. Les plateformes n’ont pas encore été annoncées pour ces deux jeux, mais il est très possible que la console de Nintendo soit l’une d’entre elles.