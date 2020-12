Ghosts ‘n Goblins Resurrection en vidéo sur Nintendo Switch

Annoncé à l’occasion des Game Awards 2020, Capcom a révélé Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur Nintendo Switch. Il arrive le 25 février 2021 uniquement sur l’eShop et l’éditeur vient de diffuser 10 minutes de gameplay (en japonais) lors de sa dernière émission.

À propos de Ghosts ‘n Goblins Resurrection :

Ghosts ‘n Goblins Resurrection marque le retour de la série culte de jeux d’arcade, débuté il y a plus de 35 ans. Rendant hommage à Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts, ce dernier opus combine action et plates-formes dans un design inspiré des livres du Moyen-âge. Le nouveau titre suivra une fois de plus les aventures du vaillant chevalier Arthur dans sa course, ses sauts et ses combats à travers de multiples menaces se déroulant dans le royaume des démons. Arthur doit vaincre d’innombrables ennemis macabres dans sa quête pour sauver la princesse de l’emprise du Seigneur Démon. Les braves chevaliers qui oseront se porter au secours de la princesse devront procéder avec une extrême dextérité face aux Zombies, Skeleton Murderers, Pigmen ou autres Red Arremers.

Qu’ils soient fans de longue date de Ghosts ‘n Goblins ou nouveaux venus, les joueurs de Ghosts ‘n Goblins Resurrection peuvent décider du degré de dangerosité du voyage d’Arthur en choisissant l’une des trois difficultés différentes : Écuyer, Chevalier et Légende. Le mode Page est une nouveauté de Ghosts ‘n Goblins Resurrection, qui permet même à de jeunes apprentis de partir au défi en toute confiance grâce à un nombre de vie illimitées. Pour progresser dans le royaume des démons, Arthur doit utiliser tout ce qui est à sa disposition, des armes éprouvées comme la lance et la dague aux toutes nouvelles armes comme le marteau et spiked-ball. L’arsenal mis à jour d’Arthur comprend également divers types de compétences et magies, permettant au joueur d’utiliser des sorts qui peuvent changer la donne, comme le Pare-feu et l’Orage. Arthur devra maîtriser chacun des types d’armes et des capacités magiques pour survivre à son combat contre le Mal et rétablir la paix dans le pays.