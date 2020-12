La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Cyber Shadow, Werewolf, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Professor Lupo: Ocean – 3.3GB

Sense – A Cyberpunk Ghost Story – 885MB

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest – 758MB

Unspottable – 636MB

Cube Raiders – 504MB

The Unexpected Quest – 484MB

Hell Sports – 350MB

Void Source – 239MB

Save Farty – 216MB

Cyber Shadow – 200MB

Hitori Logic – 146MB

Quell Reflect – 145MB

Choices That Matter: And Their Souls Were Eaten – 69MB

Stardash – 35MB