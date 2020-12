6 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch dont un gratuit

On commence aujourd’hui avec un petit jeu type retro, Stardash, qui sortira sur la boutique en ligne de la console hybride le 7 janvier 2021 pour 7.99€.

Débloquez des niveaux de temple spéciaux en trouvant des clés cachées, déverrouillez un mode flip en complétant un niveau à la fois dans le temps imparti et en collectant toutes les pièces d’un niveau. Stardash est tout au sujet du gameplay qui vous est proposé dans des graphismes rétro impressionnants et des chiptunes originales.

Kingpin: Reloaded, le remake du FPS de 1999, ne sortira pas en 2020 (sans blagues?). Dans un message partagé avec les fans, l’équipe a déclaré que “certains changements majeurs” ont eu lieu pendant le développement, ce qui a causé ce retard. Plutôt que de recréer les choses dans un moteur moderne, le jeu et le moteur d’origine ont fait l’objet d’une ingénierie inverse, “recréant essentiellement les sources manquantes à partir de zéro”.

Normalement prévu sur Nintendo Switch, disponible en early-acces steam depuis peu, Unsung Story se dévoile avec un nouveau trailer.

Comic Coloring Book sort aujorud’hui sur l’eShop en Free to start.

Dans ce livre de coloriage, nous suivons les aventures de frères et sœurs qui ont trouvé des jouets insolites lors d’un de leurs jeux: un robot et un alpacorn. Ensemble, ils vivront des moments inoubliables, à la fois dans le confort de leur propre maison et parmi des paysages fantastiques tels que le cosmos et le pays des douceurs.

Danger Gazers sortira le 18 janvier à un prix de 8.99€.

Débloquez de nouveaux héros et reliques en tentant de conquérir le terrain vague, maîtrisez les compétences, les décisions et la patience. La chance n’est pas de votre côté. Tout est question de rejouabilité et de randomisation maximale. Niveaux générés de manière procédurale ? Vérifier. Génération de carte aléatoire ? Vérifier. Des événements aléatoires ? Vérifier. Des tonnes d’armes et d’objets ? Revérifier !

Autre sortie du jour, The Innsmouth Case est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 9.74€ au lieu de 14.99€, une réduction disponible jusqu’au 27 janvier inclus.

Une mère désespérée, une fille disparue et un lieu surnaturel : l’affaire s’annonce des plus délicates. Pour résoudre l’énigmatique disparition de la jeune Tabitha Marsh, on fait appel au détective le plus habile et intelligent… mais comme il est très occupé, c’est à vous que revient la tâche. Votre mystérieuse mission vous mène jusqu’au lointain village de pêcheurs d’Innsmouth, où il ne faut pas se fier aux apparences …

Sauvez la fille, résolvez l’affaire et survivez à Innsmouth !

L’Affaire d’Innsmouth est une aventure doublée d’une enquête sous la forme d’un livre interactif inspiré des œuvres fantastiques du maître de l’horreur, H.P. Lovecraft. Le mélange original d’horreur et d’humour fait de L’Affaire d’Innsmouth la toute première aventure comique d’épouvante basée sur du texte. Un jeu dans lequel chaque décision compte et où il existe de multiples façons de résoudre l’affaire avec succès … ou d’échouer misérablement !