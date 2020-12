Nintendo domine les ventes de jeux vidéo Amazon sur 2020

La fin de l’année approche à grands pas et le bilan est fait chez Amazon qui affiche son top des ventes annuelles, dans lequel Nintendo se trouve en très bonne position.

Les meilleures ventes 2020 ont été mises à jour sur Amazon France, US et UK. Sachant que ces ventes contiennent également des cartes eShop et accessoires nous n’allons retenir que strictement les jeux qu’ils soient version physique ou code pour ces classements.

Voici le top 10 de ventes jeux vidéo 2020 en France :

Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D All-Stars 51 Worldwide Games Minecraft (Nintendo Switch) Hyrule Warriors: Age of Calamity Ring Fit Adventure Luigi’s Mansion 3 New Super Mario Bros. U Deluxe The Last of Us Part 2 (PS4)

Un top français qui montre une domination quasi totale de la Nintendo Switch, laissant à peine la 10ème place au jeu le plus vendu de la playstation 4 cette année, suivi de très près à la 11ème place par The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Voici le top 10 de ventes jeux vidéo 2020 aux US :

Animal Crossing New Horizons (Physique) Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons (Digital) Super Smash Bros. Ultimate Cyberpunk 2077 (PS4) Ring Fit Adventure Hyrule Warriors: Age of Calamity The Last of Us Part 2 (PS4) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un classement très similaire à la France dans lequel on retrouve Luigi’s Mansion à la 11ème place et un 51 Worldwide games absent au profit de Cyberpunk2077 sur PS4, mais surtout 2 places pour Animal Crossing New Horizons qui s’est très bien vendu en dématérialisé ainsi qu’en physique.

Voici le top 10 de ventes jeux vidéo 2020 au Royaume-Uni :

Animal Crossing New Horizons FIFA 21 (PS4) Minecraft (Nintendo Switch) Super Mario 3D All-Stars FIFA 21 (Xbox One) Just Dance 2021 (Nintendo Switch) The Last of Us Part 2 (PS4) Cyberpunk 2077 (PS4) Assassin’s Creed Valhalla (Xbox One) Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

Comme a son habitude le Royaume-Uni se démarque par sa consommation de jeux vidéo différente, plus orientés sur les jeux de sport on trouve naturellement un FIFA 21 au top de la PS4 et en seconde position sur l’ensemble des jeux vidéos de 2020, tout comme un Just Dance 2021 sur Nintendo Switch à la 6ème position. Pour un pays dont la consommation de jeux Nintendo est plus timide qu’ailleurs dans le monde nous retrouvons tout de même 4 titres sur 10 dans le top sans oublier le rouleau compresseur qu’est Animal Crossing New Horizons.

En conclusion, une très belle année pour Nintendo qui a pu se mettre l’année 2020 dans sa poche, entre l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles dont les ruptures de stock créent une frustration pour les personnes souhaitant les acquérir, mais aussi un opus d’Animal Crossing qui a servi à lui seul a porter toutes les ventes sur ses épaules et booster les ventes de consoles. Il reste tout de même assez impressionnant de retrouver des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe dans le top, ce jeu faisant partie des “indispensables” pour une console Nintendo prouve à lui seul que les ventes de la console ont été extrêmement fortes sur l’ensemble de l’année, si bien qu’il dépasse les plus grosses exclus des autres consoles comme The Last of Us Part 2, plus grosse vente de la PS4 de cette année.

Nintendo à le vent en poupe et on espère que l’année 2021 sera riche en sorties afin de rester dans la compétition face aux nouvelles consoles dont les vraies ventes et jeux vont débarquer plus vite qu’on ne le croît.