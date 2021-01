Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

AeternoBlade – $5.99 (prix de base: $14.99)

AeternoBlade II – $12.99 (prix de base: $24.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Alwa’s Awakening – $4.99 (prix de base: $9.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Ashen – $15.99 (prix de base: $39.99)

Astebreed – $5.99 (prix de base: $19.99)

Astro Duel Deluxe – $1.99 (prix de base: $7.99)

Atari Flashback Classics – $15.99 (prix de base: $39.99)

ATOMIK: RunGunJumpGun – $1.99 (prix de base: $7.99)

Axiom Verge – $7.99 (prix de base: $19.99)

Battery Jam – $2.99 (prix de base: $14.99)

Battlezone Gold Edition – $11.89 (prix de base: $34.99)

Billion Road – $20.99 (prix de base: $29.99)

BioShock 2 Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

Black Future ’88 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blair Witch – $14.99 (prix de base: $29.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Bomb Chicken – $7.49 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $17.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $23.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $29.99 (prix de base: $49.99)

Braveland Trilogy – $3.74 (prix de base: $14.99)

Breathing Fear – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Bulletstorm: Duke of Switch Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Burnout Paradise Remastered – $24.99 (prix de base: $49.99)

Candle: The Power of the Flame – $3.99 (prix de base: $19.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $1.99 (prix de base: $9.99)

Chasm – $7.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99)

Clustertruck – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $1.99 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! – $14.99 (prix de base: $19.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Crytus Alpha – $29.99 (prix de base: $49.99)

Danmaku Unlimited 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Degrees of Separation – $3.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Disc Jam – $3.74 (prix de base: $14.99)

Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 4 Complete+ – $29.99 (prix de base: $49.99)

Dokuro – $1.99 (prix de base: $8.99)

Donuty County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour – $4.99 (prix de base: $9.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Everspace Stellar Edition – $23.99 (prix de base: $39.99)

Fairune Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Fairy Fencer F: Advent Dark Force – $8.99 (prix de base: $29.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $13.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base: $39.99)

Fate/Extella Link – $29.99 (prix de base: $49.99)

Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Fight of Gods – $6.49 (prix de base: $12.99)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – $14.99 (prix de base: $29.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

forma.8 – $1.99 (prix de base: $9.99)

Game Tengoku CrusinMix Special – $20.99 (prix de base: $29.99)

Garage – $3.74 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Ghost Blade HD – $5.99 (prix de base: $14.99)

God Wars The Complete Legend – $11.99 (prix de base: $39.99)

Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gunbrick: Reloaded – $7.49 (prix de base: $14.99)

Guns, Gore and Cannoli – $5.99 (prix de base: $9.99)

Guns, Gore and Cannoli 2 – $7.79 (prix de base: $12.99)

Happy Birthdays – $13.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base: $29.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Hypnospace Outlaw – $13.99 (prix de base: $19.99)

I Am Dead – $13.99 (prix de base: $19.99)

If Found… – $9.09 (prix de base: $12.99)

Implosion – $4.79 (prix de base: $11.99)

Infernium – $2.49 (prix de base: $24.95)

Into the Breach – $7.49 (prix de base: $14.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $38.99 (prix de base: $59.99)

Kamiko – $1.99 (prix de base: $4.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Kero Blaster – $3.99 (prix de base: $9.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

Kingdom Rush – $5.49 (prix de base: $9.99)

Kingdom Rush Frontiers – $5.49 (prix de base: $9.99)

Kingdom Rush Origins – $8.24 (prix de base: $14.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $8.99 (prix de base: $19.99)

Langrisser I & II – $29.99 (prix de base: $49.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base: $19.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Light Fingers – $9.99 (prix de base: $19.99)

Lode Runner Legacy – $5.99 (prix de base: $11.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Mary Skelter 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Megadimension Neptunia VII – $20.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Moero Chronicle Hyper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

Mutant Mudds Collection – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Memory of Us – $5.99 (prix de base: $14.99)

NBA 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Neo Atlas 1469 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

No More Heroes – $17.99 (prix de base: $19.99)

No More Heroes 2: Desperate Struggle – $17.99 (prix de base: $19.99)

Observer – $8.99 (prix de base: $29.99)

Octopath Traveler – $29.99 (prix de base: $59.99)

Odallus: The Dark Call – $2.99 (prix de base: $11.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: New ‘n’ Tasty – $19.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base: $29.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.49 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

OPUS: Rocket of Whispers – $3.59 (prix de base: $8.99)

OPUS: The Day We Found Earth – $2.00 (prix de base: $5.00)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Party Hard – $3.74 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Pato Box – $2.99 (prix de base: $14.99)

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99)

Perception – $1.99 (prix de base: $19.99)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Phantom Trigger – $3.74 (prix de base: $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Piczle Lines DX – $3.74 (prix de base: $14.99)

Piczle Lines DX 500 More Puzzles! – $2.49 (prix de base: $9.99)

Piffle: A Cat Puzzle Adventure – $4.98 (prix de base: $19.95)

Pong Quest – $5.99 (prix de base: $14.99)

Postal Redux – $6.99 (prix de base: $9.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base: $19.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $23.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $23.99 (prix de base: $39.99)

Punch Club – $3.74 (prix de base: $14.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

Remothered: Broken Porcelain – $14.99 (prix de base: $29.99)

Remothered: Tormented Fathers – $8.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Riot: Civil Unrest – $3.99 (prix de base: $19.99)

Risk of Rain 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Rivals of Aether – $19.99 (prix de base: $29.99)

Road to Balhalla – $3.74 (prix de base: $14.99)

Rock of Ages 3: Make & Break – $14.99 (prix de base: $29.99)

Rogue Trooper Redux – $2.49 (prix de base: $24.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $23.99 (prix de base: $29.99)

Samurai Jack: Battle Through Time – $27.99 (prix de base: $39.99)

Samurai Shodown – $29.99 (prix de base: $49.99)

Samurai Shodown NeoGeo Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

Screencheat: Unplugged – $2.46 (prix de base: $12.99)

Semblance – $2.49 (prix de base: $9.99)

Shadows of Adam – $8.99 (prix de base: $14.99)

Shakedown: Hawaii – $9.99 (prix de base: $19.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Snakeybus – $5.99 (prix de base: $11.99)

Sniper Elite 3 Ultimate Edition – $11.89 (prix de base: $34.99)

Sniper Elite 4 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Sniper Elite V2 Remastered – $11.89 (prix de base: $34.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $29.99 (prix de base: $49.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Streets of Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Summer in Mara – $13.74 (prix de base: $24.99)

Super Blood Hockey – $4.49 (prix de base: $14.99)

Super Neptunia RPG – $19.99 (prix de base: $39.99)

Syberia 1 & 2 – $2.09 (prix de base: $34.99)

Telling Lies – $9.99 (prix de base: $19.99)

Teslagrad – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Count Lucanor – $2.24 (prix de base: $14.99)

The Final Station – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $39.99 (prix de base: $59.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Long Reach – $1.49 (prix de base: $14.99)

The Lost Child – $14.99 (prix de base: $49.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Princess Guide – $13.99 (prix de base: $39.99)

They Bleed Pixels – $7.49 (prix de base: $14.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base: $19.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Unreal Life – $16.09 (prix de base: $22.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Vaporum – $7.49 (prix de base: $24.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

What Remains of Edith Finch – $5.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $8.99 (prix de base: $14.99)

Witch & Hero – $1.99 (prix de base: $4.99)

Witch & Hero 2 – $2.49 (prix de base: $4.99)

World to the West – $11.99 (prix de base: $19.99)

Wulverblade – $1.99 (prix de base: $19.99)

WWE 2K Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Xeodrifter – $1.99 (prix de base: $9.99)

Yesterday Origins – $2.98 (prix de base: $14.90)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $23.99 (prix de base: $59.99)

YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base: $19.99)

Zombie Army Trilogy – $17.49 (prix de base: $34.99)