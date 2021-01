11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Le plein d’annonce de jeux eShop.

On commence avec Rune Fencer Illyia qui arrivera cette année sur la boutique en ligne de la console hybride.

Une jeune runiste nommée Illyia se réveille dans les débris du dirigeable sur lequel elle voyageait avec sa sœur jumelle, Lilly. Maintenant, Illyia doit explorer le monde étrange dans lequel elle est arrivée, localiser sa sœur disparue et trouver le chemin du retour.

Suite à une tempête inhabituelle, un aviateur intrépide se retrouve livré à lui-même au sein des Bermudes pendant des dizaines d’années. Affronte les créatures des abysses et perce les mystères des îles afin de pouvoir rentrer chez toi. Down in Bermuda sortir ale 14 janvier sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 19€99.

Down in Bermuda est une aventure loufoque et truffée d’énigmes à résoudre et de mystères à percer. Milton, un aviateur intrépide, se retrouve coincé dans une bulle temporelle en plein cœur des Bermudes et il a besoin de toi pour s’échapper. Déchiffre des codes, résous des énigmes, ramasse des orbes magiques et échappe-toi des six îles originales les unes après les autres pour tenter de rentrer chez toi. Issu du studio qui a apporté le charmant jeu d’aventure d’agent secret Agent A: A puzzle in disguise.

Annoncé pour 2021 sur Pc via steam, Skyclimbers sortira aussi sur Nintendo Switch. La campagne de financement sur Kickstarter sera bientôt lancée.

Dogfightest annoncé et sort aujourd’hui sur l’eShop pour 8.99€.

Envolez-vous dans le ciel dans une gamme d’avions et volez dans l’environnement 3D, complétez des missions, évitez les flaks et participez à des combats aériens mortels avec des pilotes ennemis. Choisissez votre vaisseau parmi une gamme d’avions – y compris des superjets tous avec des styles et des caractéristiques de vol différents et affrontez des combattants ennemis dans des combats aériens en vol, en utilisant vos missiles et mitrailleuses.

Colorful Colore sortira le 22 janvier à un prix de 2.99€.

Gradiently sortira le 22 janvier à un prix de 4.99€.

SuperMoose sortira le 8 janvier au prix de 7.99€ (10.63$ aux États-Unis).

Petit report pour Super Zangyura qui sortira finalement au printemps 2021.

Binarystar Infinity est annoncé sur Nintendo Switch.

S.U.M.: Slay Uncool Monsters sortira la semaine prochaine, le 12 janvier à un prix de 4.99€ (5.99$ aux États-Unis), sur l’eshop de la Nintendo Switch.

Vous incarnez différents héros dans un monde rempli de monstres. Votre tâche est de combattre ces monstres en utilisant les mathématiques. Il y a beaucoup de donjons qui doivent être nettoyés et ils deviennent de plus en plus difficiles! Montez de niveau et progressez dans la campagne, ou testez votre endurance en mode sans fin. Chaque donjon vous mettra au défi avec une série de problèmes mathématiques. Un monstre vous fournira une somme, votre tâche est de remplir l’équation avec les nombres corrects à votre disposition.

Unspottable est un jeu compétitif en local de 2 à 4 joueurs. Dissimulez-vous parmi la foule, traquez les autres joueurs et usez des différentes règles spécifiques aux environnements pour gagner la partie. Marchez comme un robot, frappez comme un humain ! Le jeu sortira le le 21 janvier prochain pour un prix de 11.99€ (11.99$ aux États-Unis).

Un jeu amusant pour tous :

Des contrôles simple à prendre en main.

Une compétition basée davantage sur l’observation que sur l’action.

Un tutoriel pour expliquer les mécaniques de jeu aux joueurs débutants.

Des qualificatifs amusants en fin de partie.

Des animations et designs cool.

Un jeu compétitif :