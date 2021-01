Les objets d’avatar de la collection The North Face x Gucci arrivent sur Pokémon GO !

Dresseuses, Dresseurs,

Pour une durée limitée, les objets d’avatars inspirés des T-shirts, chapeaux et sacs à dos The North Face x Gucci seront disponibles dans plus de 100 PokéStops à travers le monde, représentés par les Marqueurs Gucci, qui sont des boutique éphémères disponibles dans certains parcs et magasins. À partir du 4 janvier 2021, vous pouvez vous procurer ces objets d’avatars auprès des PokéStops situés aux Marqueurs Gucci dans les villes suivantes.

Europe

Milan

Paris

Madrid

Londres

Moscou

Amérique du Nord

Toronto

New York

Los Angeles

Chicago

San Francisco

Asie

Bangkok

Hong Kong

Singapour

Osaka

Tokyo

Dubaï

** Australie**

Sydney

Melbourne

Vous voulez vous assortir à votre avatar de Dresseur ? Les objets d’avatar inspirés des articles du monde réel seront disponibles à l’achat dans les boutiques ! Pour plus d’informations sur la disponibilité et l’emplacement de ces vêtements de marque, veuillez consulter le site officiel de Gucci et The North Face (http://stories.gucci.com/the-north-face-gucci-pokemon-go).

