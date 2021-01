Il y a 20 ans, Microsoft pensait s’offrir Nintendo

Alors que la Xbox première du nom de Microsoft s’apprête à fêter ses 20 ans, on apprend via une interview réalisée à cette occasion par Bloomberg que la société de Bill Gates voulait un temps s’offrir la firme du plombier moustachu…

C’est via des anecdotes contés par Bob MCBREEN (ancien responsable du développement commercial) et Kevin BACHUS. On apprend ainsi qu’afin de s’offrir des exclusivités alléchantes pour sa console à venir (on est alors en 2000), Microsoft a d’abord tenter de racheter EA, qui a poliment refusé. Leur second choix s’est donc porté sur Nintendo, qu’ils ont rencontré suite à une intervention de Steve BALLMER. Bachus raconte que les dirigeants de Nintendo leur ont littéralement ri au nez quand ils ont entendu leur proposition… ! McBreen indique qu’ils ont fait une seconde tentative en Janvier 2000, dans les locaux de Microsoft cette fois-ci en la jouant :

« Voilà les capacités techniques de la Xbox, vous n’êtes pas terribles niveau puissance face à la Playstation, par contre vous êtes forts pour faire des bons jeux, alors pourquoi ne pas nous laisser gérer la partie console et vous concentrer uniquement sur les jeux ? »

Vous vous en doutez, cet argumentaire n’a pas convaincu la firme du plombier ! Après cela, Microsoft a tenté de racheter Square Enix (mais qui en demandait de trop) et même Midway Games (Mortal Kombat), mais dans les deux cas, les accords n’ont pas aboutis. C’est finalement sur le petit studio indépendant, Bungie, que se rabattra Microsoft… Studio à l’origine du « révolutionnaire » Halo, qui donnera à la console ses lettres de noblesse. Toujours est-il que malgré cela, Microsoft et Nintendo ont finalement continué à bosser ensemble ; Que ce soit par le « prêt » de Banjo pour Smash Bros, ou plus récemment Steve et Alex de Minecraft, mais aussi le portage de Ori et Ori 2 sur Nintendo Switch ! Ironiquement, on pourrait en conclure que c’est finalement Microsoft qui développe des jeux pour Nintendo…