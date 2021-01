La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Grey Skies, Scott Pilgrim, Radio Commander, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Grey Skies: A War of the Worlds Story – 8.3GB

Life of Fly – 7.1GB

Heaven’s Vault – 3.4GB

The Dark Eye: Memoria – 2.5GB

The Dark Eye: Chains of Satinav – 2.4GB

Radio Commander – 2.1GB

War Truck Simulator – 1.7GB

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – 1.0GB

Dry Drowning – 932MB

Burn! SuperTrucks – 920MB

Get Over Here – 840MB

My Hidden Things – 654MB

The Choice of Life: Middle Ages – 494MB

Ghostanoid – 419MB

Crossbow: Bloodnight – 410MB

The Pillar: Puzzle Escape – 404MB

Yumemidori Nostalgia – 290MB

Epitaph – 249MB

Hed the Pig – 231MB

Olympic Table Tennis – 209MB

Dead Ground – 208MB

Mahjong Adventure – 200MB

Pixel Game Maker Series Werewolf Princess Kaguya – 188MB

Galactic Trooper Armada – 181MB

Curling – 163MB

Space Aliens Invaders – 158MB

Table Soccer Foosball – 91MB

Clay Skeet Shooting – 79MB

Gorilla Big Adventure – 63MB

Four in a Row – 57MB

Missile Dancer – 53MB

Colorful Colors – 48MB