Top des ventes UK: l’avant confinement profite une fois de plus à la Nintendo Switch

Les premières semaines de janvier son souvent très calme, au Uk comme partout dans le monde, avec peu de sortie.

Pourtant, le début de l’année n’est pas normal, le Royaume-Uni s’apprêtant à mettre un terme à la propagation des coronavirus via un nouveau confinement “dur”. Cela explique le pourquoi plus de 260 000 jeux en boîte ont été vendus au Royaume-Uni la semaine dernière, soit un tiers de plus que ce qui a été réalisé au cours de la même semaine à la même époque l’année dernière.

Le principal moteur de cette croissance a été la Nintendo Switch. En fait, les ventes de jeux Switch ont augmenté de plus de 123% par rapport à la même semaine en 2020. Animal Crossing : New Horizons conserve la première place, malgré une baisse des ventes de 47%, suivi de Mario Kart 8 : Deluxe (en baisse de 43 %). En troisième position, c’est Just Dance 2021 qui gagne deux places malgré une baisse des ventes de 24%. Just Dance 2021 est bien sûr disponible sur toutes les plateformes, mais près de 90% des ventes du jeu ont été réalisées jusqu’à présent sur Nintendo Switch (ventes physiques uniquement, les ventes numériques ne sont pas incluses). Il y a 15 exclusivités Switch dans le Top 40 cette semaine, y compris Ring Fit Adventure à la 6ème place (ventes en hausse de 24%), Minecraft à la 7ème place (ventes en baisse de 35%), et New Super Mario Bros U Deluxe à la 9ème place (ventes en baisse de 32%). New Super Mario Bros est revenu dans le Top 10 ces dernières semaines suite à une nouvelle campagne de marketing pour le jeu.

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 9 janvier :

Last Week This Week Title 1 1 Animal Crossing: New Horizons 3 2 Mario Kart 8: Deluxe 5 3 Just Dance 2021 2 4 FIFA 21 4 5 Assassin’s Creed Valhalla 18 6 Ring Fit Adventure 7 7 Minecraft (Switch) 9 8 Grand Theft Auto 5 10 9 New Super Mario Bros U Deluxe 6 10 Call of Duty: Black Ops Cold War

