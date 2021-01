15 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Encore de nombreuses annonces aujourd’hui.

On commence avec Ultimate Summer qui a été annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Le jeu d’action rythmé Tadpole Treble, qui est sorti sur Wii U en 2016, est maintenant sur le point d’être lancé sur Nintendo Switch. BitFinity a annoncé que Tadpole Treble Encore sortira avec un nouveau contenu le 21 janvier pour $8.99.

Disjunction est un RPG cyberpunk d’action-infiltration se déroulant en 2048 dans un New York dystopique. Vivez une aventure réactionnelle où se mêlent et s’entremêlent les histoires de trois personnages jouables cherchant à découvrir une terrible vérité qui changera le destin de leur ville. Le jeu sortira le 28 Janvier 2021 sur l’eShop.

2048. Après l’arrestation d’un important dirigeant communautaire, New York sombre dans le chaos. Soupçons et accusations fusent de toutes parts, et une drogue baptisée Shard se répand aux quatre coins des bas-fonds de la ville. Alors que l’avenir de la mégapole est en doute, trois citoyens endurcis décident de partir en quête de la vérité et découvrent un complot menaçant d’altérer le destin de la cité. Inspiré par les grands classiques du tech-noir, Disjunction est un RPG d’action-infiltration à l’atmosphère intense, qui suit trois intrigues entremêlées et vous plonge au cœur d’une histoire réactionnelle où vos actions entraînent de véritables conséquences. Adoptez votre stratégie de prédilection et faites appel à un arsenal de technologies futuristes, de stimuli cybernétiques et d’armes dévastatrices pour vous frayer un chemin à travers les niveaux en disputant des combats d’une brutalité inouïe, ou optez pour l’approche silencieuse en vous adonnant aux joies de la furtivité et en exécutant des attaques incapacitantes avant de disparaître sans laisser de traces. Personne n’a besoin de mourir… à moins que vous n’en décidiez autrement.

Caractéristiques principales :

Que vous préfériez vous faufiler au sein des niveaux ou foncer dans le tas pour atomiser vos ennemis, le gameplay d’action-infiltration vous confère la liberté de jouer comme vous le souhaitez.

Trois personnages jouables dotés chacun de capacités, d’améliorations cybernétiques et de talents vous permettant de personnaliser votre technique de jeu.

Histoire réactionnelle où le choix des joueurs a de vraies conséquences

Personnages et environnements en pixel-art stylisé

Bande-son évocatrice composée par Dan Farley

Sally Face sortira le 21 janvier pour $14.99.

Plongez dans une aventure troublante en suivant un garçon avec une prothèse faciale, alors qu’il utilise son système de jeu vidéo portable pour parler aux morts et apprendre leurs histoires. Après une série de meurtres mystérieux, Sal et ses trois amis découvrent quelque chose de vraiment sinistre projetant des ombres sur leur petite ville.

Epitaph sort aujourd’hui pour $12.99.

The Dark Eye: Memoria sera disponible le 27 janvier en Europe et aux Etats-Unis pour 19.99€.

Deux histoires, deux personnages principaux, une expérience épique : dans Memoria, les joueurs voyagent à travers différentes époques en suivant deux protagonistes distincts : Sadja, princesse du Sud qui veut devenir une héroïne guerrière et Geron, oiseleur qui veut déjouer le sort jeté à sa copine. Le jeu combine une jouabilité point & click à des atouts magiques uniques.

Sadja, une princesse du Sud, nourrit l’insatiable désir de devenir la plus grande héroïne de l’Histoire en se joignant et en triomphant à la plus grande guerre qu’Aventuria n’ait jamais vue : la guerre des Mages qui sévit au milieu d’un désert inhabité.

L’oiseleur Geron vit à une époque située 450 ans après la Grande Guerre. L’amour éternel de Geron, Nuri, a été transformée en corbeau suite à un sortilège maléfique. Afin de lui rendre son apparence humaine, Geron a besoin de l’aide du mystérieux marchand Fahi, doté de pouvoirs magiques. Mais Fahi n’est d’accord d’aider Geron que si celui-ci accepte de résoudre une énigme que Fahi a vu dans ses rêves. La quête aux réponses mènera bientôt à une chaîne d’événements qui reliera les histoires de Sadja et de Geron, menaçant de transformer le présent en sombre reflet d’un passé oublié depuis longtemps.

Memoria est un jeu d’aventure point & click classique qui présente les caractéristiques de L’Oeil Noir, l’un des univers de jeu de rôle les plus réussis dans le monde fantastique. Ce jeu d’aventure point & click et de résolution d’énigmes a cela d’unique qu’il combine des caractéristiques magiques à des voix off aux sages paroles. Plus de huit chapitres au cours desquels les joueurs contrôlent à la fois le destin de Sadja et celui de Geron qui interagissent de manière involontaire et bousculent les joueurs tantôt 500 ans en avant, tantôt 500 ans en arrière. Chaque chapitre du jeu Memoria présente de somptueux graphiques, des lieux épiques, une histoire criminelle fantastique et palpitante et un design sidérant unique qui change de chapitre en chapitre.

The Dark Eye: Chains of Satinav sorti aussi le 27 janvier en Europe et aux Etats-Unis pour 19.99€.

Cauchemars atroces, visions obscures, décès mystérieux… depuis que le royaume d‘Andergast a été ravagé par une invasion de corbeaux, son peuple superstitieux ne connaît plus le repos. Ces lugubres oiseaux font seulement la joie du jeune oiseleur Géron. C‘est pour lui une occasion unique d‘enfi n prouver qu‘il n‘est pas l‘oiseau de mauvais augure pour lequel tout le monde le prend. Mais Géron est bientôt forcé de reconnaître que des filets et des cordes ne suffiront pas à venir à bout de ce malheur. En effet, les corbeaux ne sont que le signe précurseur d‘une puissance obscure qui menace d‘engloutir tout Andergast… Suivez Géron et ses compagnons dans leur voyage à travers le monde de L‘OEil Noir. Découvrez des empires mystérieux emplis de magie et de sombres créatures. Affrontez de terribles dangers et empêchez le déclin de votre patrie !

My Hidden Things sortira le 14 janvier pour 5.99€.

Au commencement, il n’y avait rien, rien que des rêves enchevêtrés. Puis, de ces rêves, est apparu Xary. Il a essayé de comprendre la nature des humains et de les aider, mais il est trop jeune pour y parvenir. C’est alors que vous êtes arrivé. Ensemble, vous pourrez aller au fond des choses… La vie nous met parfois à l’épreuve. Les personnages principaux de ces histoires devront relever de nombreux défis : affronter la maladie d’un être cher, entreprendre un voyage périlleux ou encore fuir une relation violente. La solution n’est pas toujours simple, et souvent même effrayante. Plongez dans trois histoires émouvantes remplies de douleurs, de joies, de peurs, d’espoirs et de triomphes. My Hidden Things est une expérience audacieuse : un mélange de roman visuel et d’aventure d’objets cachés, au fonctionnement inhabituel. Vous devez non seulement rechercher des objets, mais aussi les combiner pour obtenir ceux qui figurent sur votre liste. L’intrigue porte sur les rêves de plusieurs personnages que vous et Xary devez aider. Avec votre soutien, ils pourront surmonter leurs difficultés et rester humains. L’histoire est présentée sous la forme d’une bande dessinée.

Knight With Tactics est sorti aujourd’hui à 0.99€.

Knight with Tactics est un jeu dans lequel vous devez déplacer votre chevalier de manière à ce qu’il puisse atteindre votre ennemi et l’éliminer rapidement. Vous ne pouvez pas toujours détruire vos ennemis tout de suite, vous devez parfois vous procurer votre arme, il y a donc une variété d’énigmes à résoudre. Cela apporte un sentiment de plaisir et d’immersion! Avec Knight with Tactics, vous pouvez tester vos compétences en matière de jeu de puzzle, tout en trouvant des solutions sur place. C’est un jeu créatif et intense auquel tous les membres de votre famille devraient jouer aujourd’hui!

Nouvelle vidéo pour Forward to the Sky.

Code: Realize – Wintertide Miracles le 25 février.

Loot Hero DX sortira le 21 janvier $4.99 / €4.99.

Moo Lander sortira cette année sur Nintendo Switch.

SOLAS 128 sortir ale 25 janvier pour 14.99€.

Tout a commencé par un bug dans les ténèbres. Par l’appel d’un ancien mécanisme au fonctionnement étrange. Un puzzle sous la forme d’un amalgame de sons de synthétiseurs, de néons brisés et de systèmes complexes entrecroisés.SOLAS est un jeu de puzzle, influencé par la synthwave , dans lequel vous contrôlez des impulsions de lumière à travers des paysages sombres et en ruines. Synchronisez les déplacements rythmés de mécanismes néons tentaculaires tandis que vous essayez de comprendre les règles de ce monde délabré et les étranges glyphes qui le contrôlent. SOLAS est constitué d’un seul monde interconnecté et fonctionnant en continu . Les impulsions initiales émises depuis le logo se déplacent à travers chaque puzzle. Chaque salle résolue correspond à une partie d’un tout. Chaque porte ouverte déverrouille de nouveaux chemins à explorer. Bien que constitué de puzzles basés sur les couleurs, SOLAS a été conçu pour être entièrement accessible aux daltoniens.

Et on termine avec Teratopia qui devait sortir le 20 janvier et qui a été retardé à une date indéterminée.

Débarrassez le pays des envahisseurs maléfiques et portez secours à vos amis ! Rejoignez Tucho dans sa quête pour secourir ses amis et libérer les terres bigarrées et grotesques de Teratopia ! Traversez 13 zones uniques grouillant d’ennemis bien décidés à déferler sur votre pays. Mais n’ayez crainte ! Le pouvoir de l’amitié vous dote de Teratopiens et de diverses compétences pour affronter une horde d’envahisseurs rouges. Plongez dans une aventure pleine d’action et élaborez des stratégies pour mieux vaincre vos ennemis ! Incarnez Tucho le bagarreur, Benito le tireur ou Horacia le farceur, tous dotés de leurs propres forces et compétences.