Bilan des ventes consoles et jeux au Japon en 2020

Famitsu a publié son dernier rapport sur le marché japonais des jeux vidéo, qui couvre cette fois-ci l’année 2020 (la période allant du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2020).

Comme d’habitude, seules les ventes consoles et jeux physiques (y compris les consoles des packs et des cartes de téléchargement, mais pas les ventes numériques) sont comptabilisées. En 2020, les ventes totales de jeux et de consoles ont atteint 367,38 milliards de yens au Japon. Pour la première fois depuis 3 ans, le marché japonais a connu une augmentation des ventes de jeux et de consoles, grâce à la Nintendo Switch. Le jeu le plus vendu est, de loin, Animal Crossing : New Horizons avec plus de 6 millions d’unités vendues rien qu’en physique.

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo): 6 378 103 exemplaires [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo): 1 591 366 exemplaires (2 087 005 exemplaires LTD) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami): 1 233 023 exemplaires [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square-Enix): 949 379 exemplaires [NSW] Pokémon Sword and Shield (The Pokémon Company): 892 546 exemplaires (3 880 590 exemplaires LTD) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo): 798 174 exemplaires (3 457 183 exemplaires LTD) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo): 560 122 exemplaires (4 013 174 exemplaires LTD) [NSW] Minecraft (Microsoft Japan): 556 982 exemplaires (1 702 291 exemplaires LTD) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo): 519 649 exemplaires [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo): 492 620 exemplaires

Animal Crossing : New Horizons est le jeu le plus vendu cette année avec plus de 6 millions d’unités vendues. Non seulement il est déjà le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch, mais il est déjà en bonne voie pour devenir le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon (Pokémon rouge, vert et bleu avec 7 936 360 exemplaires au total). Animal Crossing : New Horizons a été le jeu le plus vendu pendant 6 des 12 mois de l’année et a été le principal moteur des excellentes ventes de Nintendo Switch. Il a stimulé les ventes de console, mais aussi les ventes d’autres jeux, en attirant de nombreux nouveaux utilisateurs qui ont ensuite acheté d’autres jeux pour leur toute nouvelle console.

Ring Fit Adventure a été le 7e titre Nintendo Switch à se vendre à plusieurs millions d’exemplaires. Les ventes sont restées fortes tout au long de l’année, grâce à une demande tout aussi forte (la pénurie a été présente pendant la plus grande partie de l’année 2020). Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! s’est très bien vendu avec 1 233 023 exemplaires en un peu plus d’un mois. Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics ont fait bonne figure avec 519 649 exemplaires vendues en physique, alors que le jeu est orienté marché eShop. Enfin, Super Mario 3D All-Stars s’est vendu à 492 620 exemplaires. Il ne sera plus édité en mars prochain.

Nintendo Switch: 5 956 943 exemplaires (17 340 374 exemplaires LTD) PlayStation 4: 542 647 exemplaires (9 290 980 exemplaires LTD) PlayStation 5: 255 150 exemplaires Nintendo 3DS: 62 761 exemplaires (24 558 908 exemplaires LTD) Xbox Series X|S: 31 424 exemplaires Xbox One: 3 585 exemplaires (114 831 exemplaires LTD)

Cette année, la Nintendo Switch a écrasé la concurrence avec près de 6 millions d’unités vendues (de loin sa meilleure performance) : c’est plus de 6 fois plus que toutes les autres consoles réunies ! C’est la quatrième année consécutive que la Nintendo Switch est numéro un des ventes. Les autres plateformes n’ont eu que des restes de miettes : la deuxième console la plus vendue, la PlayStation 4, a été vendue 12 fois moins que la Nintendo Switch. Quant à la PlayStation 5, Sony a clairement choisi de se concentrer sur des marchés plus importants (et potentiellement plus lucratifs) tels que l’Amérique du Nord, et la console n’a pas pu faire de vagues sur le marché japonais en raison de livraisons largement insuffisantes.