Le million de Nintendo Switch pour la Chine en moins d’un an !

Nintendo et Tencent (son distributeur chinois) ont annoncé hier avoir vendu plus de 1 million de Nintendo Switch en Chine, depuis son lancement là-bas… fin 2019 !

En effet la compagnie japonaise a pu distribuer sa console sur le marché Chinois, via un partenariat avec Tencent, la plus grosse société chinoise dans le domaine du jeu vidéo et des médias sociaux. Ce partenariat étant profitable aux deux parties, l’un gagnant en importance au niveau mondial, l’autre asseyant sa place de leader dans le domaine du jeu vidéo. D’après les chiffres des analystes de Niko Partners, Nintendo aurait largement surpassé Microsoft et Sony en termes de vente de consoles. Le million de consoles vendues serait d’ailleurs plus élevé que le nombre de ventes combinés de PS4 et de Xbox One à la même période !

Bien que le lancement a été un peu entravé par le nombre limité de jeux disponibles à la sortie (New Super Mario Bros. U Deluxe mais pas de Zelda) et le début de la pandémie de Covid 19 en Chine, les ventes ont été boostées en Août 2020 avec la sortie de Ring Fit Adventure. La console est vendue là-bas pour environs 323$ et visiblement les jeux proposés (dans des versions exclusives à la Chine) sont très bien reçus par les joueurs. Pour la petite histoire, le marché des consoles de jeu est considéré comme un marché de niche en Chine, en effet la plus grosse part de marché est prise par les jeux sur téléphones mobiles/Smartphones. Il faut aussi rappeler qu’en Chine, les consoles de jeux étaient bannies jusqu’en 2014 et que les consommateurs devait passer par le « marché gris » (l’import) pour se procurer des consoles.

Autre particularité, les Switch vendues en Chine sont zonées et les utilisateurs peuvent uniquement télécharger et jouer à des jeux qui ont été approuvés au préalable. À l’heure actuelle, Tencent a déjà mis en vente 13 jeux pour la Nintendo Switch Chinoise et des titres comme Breath Of the Wild ou Animal Crossing n’en font pas partie ! La Chine représente un marché important pour Nintendo, car le pays n’a pas la même culture « console de jeux vidéo » qu’en Europe, en Amérique ou au Japon. En arrivant à s’y imposer, les gains financiers pourraient être importants pour Nintendo.

source : Reuters