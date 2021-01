Mundaun, le jeu d’horreur-aventure inspiré du folklore alpins sortira le 16 mars

Le jeu dévoile les coulisses de son développement en vidéo

Le jeu d’horreur aux graphismes dessiné à la main du studio Hidden Fields et MWM Interactive transportera les joueurs dans la vallée inquiétante de Mundaun sur PC et console

Les fans peuvent regarder le premier épisode d’une série de mini-documentaires sur le processus de développement de Michel Ziegler sur YouTube et le rejoindre demain pour un questions-réponses en direct sur Discord

Mardi 12 janvier 2021 – MWM Interactive (MWMi) révèle aujourd’hui que Mundaun, le jeu d’horreur-aventure de Hidden Fields, un studio unipersonnel fondé par le développeur et illustrateur suisse Michel Ziegler, sera lancé le 16 mars 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Game Store. Mundaun est le premier jeu de Michel Ziegler, et emmène les joueurs dans le voyage d’un jeune homme qui se rend dans une vallée sombre et isolée des Alpes pour affronter une entité malveillante qui y réside et découvrir le mystère de la mort de son grand-père. Le jeu sera publié par MWM Interactive, une division de la société de divertissement Madison Wells, qui s’efforce d’offrir aux joueurs des jeux inventifs, artistiques et fascinants conçus par des développeurs indépendants du monde entier.

Pour célébrer la prochaine sortie de Mundaun, Hidden Fields et MWMi ont publié le premier épisode d’une série bi-hebdomadaire de vidéos des coulisses du jeu, présentant le processus de développement créatif de Michel Ziegler ainsi que le folklore et les inspirations de la vie réelle qui se cachent derrière le jeu. Le premier épisode, “Le processus de création“, est disponible dès maintenant sur YouTube.

“C’est passionnant d’avoir enfin une date de sortie et de partager l’expérience de Mundaun avec la communauté passionnée qui suit le jeu depuis plusieurs années“, a déclaré Michel Ziegler, fondateur et développeur de Hidden Fields. “Les Alpes revêtent une importance particulière pour moi et tout, de l’histoire du jeu aux personnages et environnements dessinés à la main, célèbre la remarquable culture de la région suisse des Grisons. Je suis heureux d’avoir travaillé avec MWMi pour mener ce projet à son terme et j’attends avec impatience que les joueurs découvrent les secrets de Mundaun“.

Mundaun est un projet passionnant pour Michel Ziegler depuis le début du développement du jeu en 2014. Ayant passé des étés dans les Alpes suisses lorsqu’il était enfant, il voue une véritable adoration à la région, notamment à la culture et aux différents contes populaires transmis de génération en génération. Mundaun est un jeu d’horreur de survie qui se déroule du côté obscur des Alpes. Il suit un jeune homme nommé Curdin qui se rend dans la ville suisse de Mundaun pour en apprendre davantage sur les circonstances mystérieuses de la mort de son grand-père et qui découvre bientôt que quelque chose de diabolique hante les habitants de la ville. Tout au long de son voyage à travers Mundaun, le joueur devra résoudre des énigmes complexes pour découvrir les secrets de la ville, tout en évitant les personnages sinistres qui déclenchent le système de peur du jeu, un système de “cause à effet” qui désoriente les joueurs lorsqu’ils sont confrontés à des situations dangereuses.

Les utilisateurs de Discord peuvent se joindre à une séance spéciale de questions-réponses le mercredi 13 janvier à partir de 19h00 pour poser directement des questions à Michel Ziegler sur le jeu. Les participants intéressés peuvent se joindre au serveur Discord en visitant.

Mundaun sera disponible le 16 mars sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Game Store. Les utilisateurs de Steam peuvent désormais ajouter Mundaun à leur liste de souhaits en visitant.