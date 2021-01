Clone Drone in the Danger Zone annoncé sur Nintendo Switch

Préparez-vous à un carnage de voxels !

Le 13 janvier 2021, Californie, Etats-Unis – Les développeurs Doborog ont annoncé aujourd’hui que le hit Steam Clone Drone in the Danger Zone sortira sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch pour la première fois, simultanément à sa sortie hors d’accès anticipé sur Steam, en 2021.

L’histoire du jeu

Depuis son lancement en accès anticipé sur Steam en 2017, le jeu s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires et a recueilli plus de 8 500 commentaires d’utilisateurs (actuellement 97 % de commentaires extrêmement positifs), ainsi que près de 30 000 entrées Steam Workshop de la part de la communauté. Au fil du temps, le jeu est devenu le terrain de jeu virtuel d’une communauté large et passionnée qui s’affronte quotidiennement dans l’arène de robots Clone Drone in the Danger Zone.

À propos du jeu

Clone Drone in the Danger Zone est un jeu de combat de robot à la troisième personne dans lequel n’importe quelle partie du corps peut être tranchée, à travers une variété de modes solo, multijoueur en ligne et coopératif en ligne. Votre conscience humaine transférée dans un robot gladiateur, vous devez survivre aux sinistres épreuves de l’arène et rejoindre la résistance humaine contre l’empire des robots maléfiques.



Points clés

Un gameplay “Slice-and-Dice” unique : Synchronisez parfaitement chaque attaque dans un combat basé sur la physique, dans lequel chaque partie du corps voxelisé peut être démembrée, et chaque coup peut être fatal.

Des armes (vraiment) originales : Equipez votre robot en fonction de votre style de jeu avec des épées de feu, des marteaux géants, des équipements comme les jet packs, les superkicks à piston, ou même encore des dinosaures lance-flammes !

Une aventure solo : Plongez dans un récit épique de la résistance humaine contre les maîtres robots en mode histoire ou affrontez les modes défis ou sans fin.

De la co-op en ligne : Utilisez le pouvoir de l’amitié humaine (et surtout des épées laser !) pour survivre dans l’arène.

Et du Versus en ligne : Combattez vos amis dans “Last Bot Standing” – Un mode de jeu semblable au Battle-Royale avec jusqu’à 15 joueurs, ou affrontez-les dans des duels 1v1.

Éditeur de niveaux : Créez vos niveaux et défis personnalisés, et partagez-les ! Explorez la vaste bibliothèque de Workshop, qui compte près de 30 000 niveaux géniaux construits par de vrais humains (exclusif à Steam).

Commentateurs réactifs : Avec plus de 38 000(!!!) mots parlés, Commentatron et Analysis-Bot fournissent un commentaire en continu de vos performances et réagissent à vos activités.

À propos de Doborog

Doborog Games a été fondé par le développeur indépendant Erik Rydeman (Playfish, Popcap et EA Mobile) et s’est agrandi en une équipe de 5 personnes. Leur premier jeu, Clone Drone in the Danger Zone, a débuté en tant que prototype, rapidement imposé sur YouTube puis lancé en accès anticipé sur Steam 2017. Depuis, le jeu s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires, figure régulièrement dans les listes des meilleures ventes d’accès anticipé, et s’est construit une base de fans fidèles avec un flux régulier de mises à jour. En 2021, Clone Drone in the Danger Zone sortira dans son intégralité et sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.